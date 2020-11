Garbsen

„Wir müssen flexibel sein und gegebenenfalls aktuell und kurzfristig planen“, sagt Lisa Mohme. Sie ist bei der Volkshochschule Hannover-Land ( VHS) für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Trotz des Teil-Lockdowns im November sind die Geschäftsstellen in Neustadt, Wunstorf-Luthe, Garbsen, Burgwedel und Wedemark geöffnet. Die Resonanz auf das Angebot habe sich allerdings verändert, so Mohme. Die Anmeldezahlen für die Kurse lägen wegen der Corona-Krise unter denen der Vorjahre. „Das merken wir deutlich. Die Unsicherheit der Kunden ist klar zu spüren.“ Es gäbe auch viele Rückfragen.

Um die Abstandsregeln zu wahren, sind die Teilnehmer der Kurse teils auf kleinere Gruppen aufgeteilt. „Selbstverständlich gibt es auch bei uns ein Hygienekonzept in den Geschäftsstellen wie in Garbsen“, sagt die Sprecherin. Die Mitarbeiter sind zum Teil vor Ort, andere sind im Homeoffice. „Einige arbeiten auch abwechselnd in Einzelbüros.“

Derzeit müsse die VHS bei den Kursen mehr und schneller reagieren als sonst, sagt Mohme. Was stattfindet, darüber informiert die Einrichtung ihre Kunden auf ihrer Website www.vhs-hannover-land.de. Dort sind auch Anmeldungen online möglich.„Die Kurse im Gesundheitsbereich finden zurzeit nicht statt, alle anderen schon“, sagt Mohme. Die VHS stellt außerdem auf Online-Kurse um – wo es sich anbietet. Die Reaktionen auf einen Yogakurs, der online angeboten wird, seien nach Angaben von Mohme durchweg positiv.

Kostenlose Web-Seminare

Die VHS bietet derzeit auch kostenlose Web-Seminare an wie beispielsweise „Smart Democracy – Nachhaltigkeit in der Krise“ am Montag, 9. November, von 19 bis 21.15 Uhr. Am Montag, 23. November, geht es von 20 bis 21.30 Uhr um das Thema „Warum ist die extreme Rechte online so erfolgreich und welchen Einfluss hat Corona darauf?“. Für dieses Seminar kooperiert die VHS Hannover Land mit der VHS Delmenhorst und dem Landesverband der VHS in Niedersachsen.

Flyer statt Programmheft

Statt wie sonst üblich, vor Semesterbeginn ein dickes Programmheft für alle Kurse in den fünf Kommunen herauszugeben, hat die VHS unter dem Motto „Gemeinsam neue Wege gehen“ einen Flyer konzipiert. Damit kann sie flexibler auf coronabedingte Einschränkungen reagieren. Die Flyer sind in der Geschäftsstelle Garbsen am Planetenring sowie weiteren Auslagestellen wie im Rathaus erhältlich.

Dieser enthält eine Auswahl von Kursen für November und Dezember – auch in Garbsen. So gibt es am Sonntag, 15. November, von 10 bis 14.45 Uhr einen Kurs zum Thema „Schönschreiben – digital“. Um „Hochsensible Personen und Ernährung“ geht es am Mittwoch, 25. November, von 18 bis 21 Uhr.

Ein Grundkurs Aquarellmalerei ist am Wochenende, 13. und 14. November, in Garbsen vorgesehen. „Mit Yoga relaxt in den Advent“ heißt es am Sonnabend, 21. November, von 10 bis 15.15 Uhr. Im Dezember stehen außerdem Kurse zu den Themen Yoga am Abend, Low Carb, Adventsbasteln von Fröbelsternen, Englisch und Patientenverfügung auf dem Programm.

