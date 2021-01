Garbsen-Mitte

Sie sind allein unterwegs, zu zweit als Paar, als Familie mit Kindern oder mit Hund: Die Zahl der Spaziergänger, Walker und Jogger hat sich in der Zeit des Lockdowns in Garbsen stark erhöht. Was treibt die Menschen an die frische Luft?

Wegen Corona mit dem Walking angefangen

„Ich habe gerade viel Zeit und habe wegen der Corona-Pandemie tatsächlich mit dem Nordic-Walking angefangen“, erzählt Conny Sobottka. Die Meyenfelderin ist mindestens fünf Mal in der Woche in der Natur unterwegs. „Nur nicht, wenn es regnet“, sagt sie mit einem Lachen. Ihre Runden sind sechseinhalb Kilometer lang und umfassen 9000 Schritte wie ein Blick auf die Fitnessuhr beweist. „Das dauert dann meist so eine Stunde und 15 bis 20 Minuten“, sagt Sobottka. Außer am Schwarzen See ist die Meyenfelderin auch gerne am Berenbosteler See unterwegs.

Die Meyenfelderin Conny Sobattka beginnt in der Corona-Pandemie mit dem Nordic Walking und trainiert fünf Mal in der Woche. Quelle: Lütjens

Paar ist täglich zum Spaziergang unterwegs

Diese Ziele steuern auch viele andere Spaziergänger an – etwa Ursula und Carsten Pootz, die ganz in der Nähe des Stadtparks wohnen. Aber sie erholen sich auch bei Spaziergängen in der Garbsener Schweiz und im Marienwerder Wald. „Man kann ja gerade nicht viel anderes machen“, sagt Ursula Pootz. Die Bewegung an der frischen Luft ersetze weiteren Sport zwar nicht unbedingt, sei aber besser als gar nichts. Sie und ihr Mann sind mittlerweile täglich zum Spaziergang unterwegs. „Sonst fällt einem ja die Decke auf den Kopf. Gerade auch, weil ich wegen einer Kollegin eine Woche in Quarantäne musste“, erzählt die Garbsenerin.

Shoppen und Café besuchen fallen derzeit aus

„Das ist schon mehr geworden mit den Spaziergängen“, sagt Barbara Pförtner, die zusammen mit einer Bekannten den See umrundet. Man könne ja sonst nichts mehr machen wie shoppen oder ins Café gehen. Sonst seien sie auch gerne zum Steinhuder Meer gefahren, um nach einem Spaziergang ins Café zu gehen. Gerne laufen die beiden Damen auch um den Berenbosteler See.

Familien sind mit Kindern oft draußen

Auch Familien spazieren um den See. „Bei uns hat sich die Zahl der Spaziergänge nicht besonderes erhöht. Mit den Kindern sind wir ohnehin oft draußen“, sagt der Vater, der den Namen seiner Familie nicht in der Zeitung lesen möchte. Weitere Ziele sind für die Familie der Berenbosteler See oder Schloß Ricklingen. „Einen Ausflug in den Deister haben wir schnell beendet, weil die Gefahr brechender Äste zu groß war“, berichtet die Mutter.

Hundebesitzer gehen mehrfach am Tag raus

Maria und Udo Hillermann sind schon allein wegen Hund Mo auf Spaziergänge angewiesen. Wegen Corona sei das aber schon mehr geworden. „Durch Corona haben wir Neues in der Region entdeckt wie das Naturschutzgebiet Kananohe in Engelbostel oder das Resser Moor“, sagt Maria Hillermann. Die Orte hätten sie sonst wohl nicht aufgesucht. Sie und ihr Mann sind gerne an den Seen in Garbsen sowie in Marienwerder unterwegs.

Udo und Maria Hillermann sind mit Hund Mo am Schwarzen See unterwegs. Quelle: Lütjens

Auch Melina (14) und Alexia (12) sind mit ihren Hunden täglich zwei bis drei Mal unterwegs. „Wegen Corona finde ich jetzt mehr Zeit zum Joggen als Ersatz für meinen Sport, der momentan nur zwei Mal in der Woche virtuell stattfindet“, erzählt Melina. Ihre Hunde lieben Spaziergänge außer in Garbsen wie in Osterwald auch im Mardorfer Wald bei Neustadt und am Steinhuder Meer in Wunstorf.

Spaziergang erspart das Tragen von Masken

Manfred Kirchmann aus Berenbostel umrundet den See einmal in der Woche. „Ich mache aber auch sonst viel Sport wie Golf, Fitness und Schwimmen“, sagt er. Das sei wegen Corona ja zur Zeit nicht möglich. Einen weiteren Vorteil sehen die Spaziergänger auch darin, keine Masken tragen zu müssen.

