Volksbank in Altgarbsen schließt Ende März

Altgarbsen

Die Volksbankfiliale in Alt-Garbsen schließt am 31. März. Kunden aus Altgarbsen müssen künftig ein paar Kilometer weiter fahren, um den Service der Volksbank zu nutzen. Die Filiale an der Roten Reihe in Berenbostel übernimmt die Aufgaben der Altgarbsener Niederlassung.

„Die Nutzung von Bankdienstleistungen hat sich in den vergangenen Jahren stark verändert. Internet- und Mobilangebote via Smartphone werden immer intensiver genutzt. Dementsprechend ist die Frequentierung insbesondere der kleineren Geschäftsstellen der Hannoverschen Volksbank erheblich zurückgegangen“, erklärt Marko Volck, Sprecher der Volksbank, den Schritt. „Die Corona-Pandemie hat diesen Trend nachhaltig beschleunigt.“

Nach einer „intensiven Analyse der Kundenströme“ in den vergangenen Monaten habe man sich deshalb entschieden, das Beratungscenter in Altgarbsen, Hannoversche Straße 150, mit dem Kompetenzcenter Berenbostel, Rote Reihe 12, zusammenzulegen.

Geldautomat verschwindet ebenfalls

Nicht bei jedem Kunden kommt das gut an. „Es ist einfach schade“, kommentiert ein Altgarbsener den Schritt seiner Bank. Mit mehreren Anrufen hat er versucht, den Schritt der Bank abzuwenden und sich dafür eingesetzt, dass zumindest ein Geldautomat bleibt. „Wir nutzen die Filiale häufig. Sie ist für uns hier an zentraler Stelle. Jetzt muss ich, um Geld abzuheben und andere Geschäfte zu erledigen, einen recht weiten Weg auf mich nehmen.“

Auf Anfrage dieser Zeitung rechnet der Volksbanksprecher vor: „Die Entfernung zum Kompetenzcenter in Berenbostel beträgt vier Kilometer, zu dem SB-Center im Nord-West-Zentrum und dem Geldautomaten in der Shopping-Plaza jeweils zwei Kilometer sowie zum SB-Center Meyenfeld vier Kilometer. Zudem freuen sich nahezu alle Supermärkte, meist ab einen Einkauf von zehn Euro auch Bargeld auszuzahlen und so ihre Bargeldbestände zu reduzieren.“

Überweisung am Telefon, Kontoauszüge per Post

Doch was ist mit Kunden aus Altgarbsen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind und kein Online-Banking nutzen? „Sie können Überweisungen und viele andere Aufträge kostenlos telefonisch im hauseigenen Kundendialogcenter aufgegeben werden“, so Volck weiter. Kontoauszüge würde man auf Wunsch monatlich per Post zusenden, allerdings wird dann das Porto berechnet.

In den vergangenen Jahren kam es zu zahlreichen Filialschließungen in der Region Hannover – nicht nur der Volksbank, sondern auch bei der Commerzbank, Postbank und der Deutschen Bank. Derzeit ist die Volksbank Hannover noch mit 40 Geschäftsstellen an 80 Standorten in der Region vertreten.

Übrigens: Kündigungen soll es durch die Zusammenlegung der beiden Standorte in Garbsen nicht geben, so der Sprecher auf Anfrage. „Die Kolleginnen und Kollegen aus Altgarbsen werden ihre Kundinnen und Kunden in unserem Kompetenzcenter Berenbostel weiter betreuen“, so Volck. „Alle werden gebraucht.“

Von Simon Polreich