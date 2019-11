Volkstrauertag 2019: Das sind die Gedenkfeiern in Garbsen

Garbsen

Am Sonntag, 17. November, ist Volkstrauertag. In den beiden Weltkriegen des vergangenen Jahrhunderts starben insgesamt mehr als 65 Millionen Menschen – viele stammten auch aus Garbsen. In allen Garbsener Ortsteilen wird der Toten gedacht, zudem werden Kränze niedergelegt. Stadt und Ortsrat Garbsen laden am Nachmittag zu einer gemeinsamen Feier ins Rathaus ein.

In Stelingen beginnt die Gedenkfeier um 9.15 Uhr im Feuerwehrgerätehaus an der Stöckener Straße. Es sprechen Vertreter des Ortsrates und der Vereine, die Ansprache hält Siegbert Hahnefeld, Geschäftsführer der Stadtwerke Garbsen. Musikalisch begleitet wird die Feier vom Bläserchor der Stephanusgemeinde. Ortsbürgermeister Gunther Koch nimmt die Totenehrung vor.

In Berenbostel kommen der Ortsrat sowie Vertreter von Vereinen um 11.15 Uhr in der Friedhofskapelle Auf dem Schacht zusammen. Die Ansprache hält Schul- und Sozialdezernentin Monika Probst. Der Bläserchor der Stephanusgemeinde und der Berenbostel Chor ad libitum begleiten die Feier und Redebeiträge musikalisch. Im Anschluss treffen sich alle Beteiligten zu Suppe und Getränken im Schützenhaus in der Corinthstraße 2.

In Horst legen Ortsbürgermeister Peter Hahne beziehungsweise seine Stellvertreterin Angela Thimian-Milz sowie die Feuerwehren und Vereine um 9.30 Uhr am Ehrenmal in Meyenfeld, um 9.40 am Ehrenmal in Horst, um 11 Uhr nach dem Gottesdienst am Ehrenmal in Schloß Ricklingen sowie um 11.15 Uhr am Ehrenmal in Frielingen Kränze nieder.

Die Feierstunde in Osterwald beginnt um 10 Uhr mit einer Andacht in der Barockkirche. Mitwirkende sind neben dem Ortsrat die Schützenvereine und Feuerwehren, die Ansprache hält Stadtbrandmeister Ulf Kreinacker. Kränze werden um 11 Uhr am Ehrenmal in Osterwald Oberende und um 11.30 Uhr am Ehrenmal in Heitlingen durch Ortsbürgermeister Rolf-Günther Traenapp sowie um 11.15 Uhr am Ehrenmal in Osterwald Unterende durch Ortsrat Jan-Henning Rathe niedergelegt.

In Havelse legen Ortsbürgermeister Franz Genegel und seine Stellvertreterin Karin Kuhn die Kränze um 11.30 Uhr am Ehrenmal nieder. In Altgarbsen beginnt die Gedenkfeier um 12 Uhr.

Zur zentralen Feierstunde für Garbsen laden Stadt und Ortsrat Garbsen für 16 Uhr in die Rathaushalle ein. Nach einem Grußwort von Bürgermeister Christian Grahl spricht Marina Jelowaja, die Vizepräsidentin des Landesverbands der jüdischen Gemeinden in Niedersachsen.

Über die Haltung der Kirche zu Krieg, Vertreibung und aktuellen Konflikten spricht Christoph Lindner, Pfarrer der Gemeinde St.Raphael. Die Gedenkstunde wird gemeinsam mit der Musikschule Garbsen, der Vereinigten Liedertafel Garbsen und dem Havelser Sänger Axel Götschenberg gestaltet.

