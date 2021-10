Garbsen

Es soll ein klimafreundliches Vorzeigeprojekt werden, das deutschlandweit Seltenheitswert besitzt: Das neue Wohnquartier „An den Eichen“ im Osten Berenbostels soll völlig ohne Gas und Öl seinen Wärmebedarf decken. Dafür finden demnächst erste Probebohrungen statt.

Erdwärme heißt dabei das Zauberwort. Ganz neu ist diese Form des Heizens nicht. „In vielen modernen Quartieren wird aber mit einem Mix aus Öl, Gas und Erdwärme geheizt“, erklärt Garbsens Stadtsprecherin Christina Lange. Berenbostel-Ost – oder „An den Eichen“, wie das geplante Wohngebiet inzwischen heißt – setzt auf Erdwärme pur und nimmt laut dem scheidenden Bürgermeister Christian Grahl damit eine Vorreiterrolle ein.

Nur wenige vergleichbare Projekte in Deutschland

Das angestrebte Wärmenetz gehe „deutlich über die gesetzlichen Anforderungen zur Nutzung erneuerbarer Energien zur Wärme- und Kälteerzeugung in Gebäuden hinaus und leistet einen wichtigen Beitrag zur Klimaneutralität“, so Grahl, der von einem nachhaltigen Vorzeigeprojekt spricht. Deutschlandweit gebe es nur wenige vergleichbare Projekte – auch in seiner Größe. Auf über zehn Hektar soll das neue Wohngebiet entstehen. Deshalb werde es ein Beispiel für ähnliche, zukünftige Vorhaben sein, glaubt auch Randi Diestel, Umweltbeauftragte der Stadt.

Neben der Klimafreundlichkeit dürfte die Erdwärme auch aus einem anderen Grund für die künftigen Bewohner von Interesse sein. „Angesichts der derzeit drastisch steigenden Gas- und Ölpreise könnte die Versorgung mit Erdwärme auch finanziell attraktiv“, so Diestel.

So funktioniert heizen mit Erdwärme Heizen mit Erdwärme – so funktioniert es: Die im Erdinnern gespeicherte Wärme wird mittels Sonden über eine Trägerflüssigkeit an die Oberfläche transportiert und kann dort zum Heizen von Gebäuden und für die Warmwasserbereitung genutzt werden. Bei hohen Außentemperaturen im Sommer kann das Wirkprinzip auch umgekehrt werden und das System zur Kühlung der Gebäude verwendet werden, wodurch gleichzeitig Wärmenergie im Erdreich für zukünftige Nutzung gespeichert wird. Erdwärme zählt zu den erneuerbaren Energien, weil sie praktisch unerschöpflich ist. Sie gilt somit als ein wichtiger Baustein auf dem Weg zum klimafreundlichen Wohnen.

Doch zunächst will die Stadt prüfen, ob man vor Ort überhaupt Erdwärme gewinnen kann. Eine Erkundungsbohrung in der zweiten Novemberwoche soll Aufschluss darüber geben, ob sich eine zentrale Versorgung mit Geothermie realisieren lässt.

Bohrungen ohne Lärm und Erschütterungen

Geplant ist der Start der 200 Meter tiefen Bohrung und der dazugehörigen Tests für den 8. November, auf den Grün- und Ackerflächen östlich der Wreschener Allee, zwischen der Dorfstraße und Auf dem Kampe . Die Arbeiten finden ausschließlich tagsüber statt und dauern voraussichtlich vier bis fünf Tage. „Mit einer erhöhten Lärmbelästigung in den Wohngebieten der Umgebung ist nicht zu rechnen“, sagt Stadtsprecherin Lange. Erschütterungen seien ebenfalls nicht zu erwarten.

Die Stadt Garbsen hatte 2020 ein Planungsbüro mit der Erstellung eines Wärme­versorgungs­konzepts für das Wohnquartier beauftragt. Dies empfahl die Geothermie über bis zu 200 Meter tiefe Erdsonden. Nach der Erkundungsbohrung kann die Umsetzung des Nahwärmenetzes im Wohnquartier im Detail geplant werden. Die Region Hannover beteiligt sich über ihre Klimaschutzleitstelle an den anfallenden Kosten von geschätzt 40.000 Euro mit maximal 15.000 Euro.

„Um die national sowie international festgelegten Klimaschutzziele zu erreichen, ist eine Reduzierung der CO²-Emissionen, die durch die Wärmeversorgung entstehen, unerlässlich“, findet Grahl, der voll hinter dem Projekt steht. „Und der Wärmesektor ist nun mal der größte Energieverbrauchsposten und mitentscheidend für die Klimabilanz von Privathaushalten.“

Von Simon Polreich