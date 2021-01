Garbsen-Mitte

Autofahrer müssen sich noch ein wenig gedulden: Die Bauarbeiten am Kreisel an der Walter-Koch-Straße in Garbsen-Mitte sollen erst im April abgeschlossen sein. Das hat die Stadtverwaltung mitgeteilt. Bis dahin gelten die Straßensperrung und die umfangreiche Umleitung.

Die Arbeiten an dem Kreisel hatten im September 2020 begonnen. Er soll das Überqueren der Straße sicherer machen und Studentenwohnheim und Campus Kita besser an den Verkehr anbinden. Vorgesehen sind vier Zebrastreifen und Mittelinseln – ähnlich wie bei den Kreiseln am Campus.

Im Dezember war bekannt geworden, dass sich die Baukosten um 90.000 Euro erhöht haben. Bei den Arbeiten waren Altlasten im Boden gefunden worden. „Mit Begleitung eines Umweltgutachters und in Abstimmung mit der für Altlasten zuständigen Region Hannover werden die kontaminierten Bodenbereiche beprobt, analysiert und der fachgerechten Entsorgung zugeführt“, teilt Stadtsprecherin Christina Lange mit. Sollten es die Wetterverhältnisse ermöglichen und es pandemiebedingt zu keinen Beeinträchtigungen kommen, dürften die Straßenbauarbeiten allerdings im April 2021 abgeschlossen sein.

Der Geh- und Radweg zum Studentenwohnheim wird erst freigegeben, wenn der Kreisel fertig ist. Quelle: Torben Ritzinger

Große Fortschritte sind auch schon am Geh- und Radweg in der Weiterführung der Marie-Curie-Straße in Richtung Osteriede zu sehen. Der Weg entlang von Campus Kita und Studentenwohnheim scheint fast fertig zu sein. „Wir beabsichtigen derzeit nicht, Teilabschnitte, wie Gehwegabschnitte, vorher freizugeben“, heißt es aus dem Rathaus. Die Sicherheit in der Baustelle ginge vor. Zudem sei der Weg zu den Instituten des Maschinenbaucampus nicht versperrt.

Gesamtkosten betragen 950.000 Euro

Die Gesamtkosten für die umfangreichen Bauarbeiten betragen 950.000 Euro. Ausgeführt werden die Arbeiten von der Firma Beton- und Monierbau aus Nordhorn.

