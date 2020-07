Hannover

Bei den Trinkwasserpreisen in Niedersachsen gibt es – je nach Region – hohe Unterschiede. Die Spanne reicht bei einem Verbrauch von 80 Kubikmetern in einem Zweipersonenhaushalt von 349 Euro im Jahr ohne Mehrwertsteuer auf der Insel Juist bis zu 64 Euro in Hagen ( Landkreis Osnabrück) für die gleiche Menge. In der Region Hannover ist der Wasserverband Garbsen-Neustadt mit 242 Euro am teuersten – am preiswertesten ist hier das Trinkwasser in Wunstorf (96,01 Euro). Der Preis bei Enercity in Hannover liegt mit 167,48 Euro im Mittelfeld.

Land will Verbraucher schützen

Diese Ergebnisse einer Untersuchung hat die im Wirtschaftsministerium angesiedelte Landeskartellbehörde am Mittwoch in Hannover vorgestellt. Die Behörde hatte die Preise mit dem Stichtag 31. Dezember 2019 ermittelt. Ziel dieses Vergleichs sei es auch, Verbraucher vor überhöhten Kosten zu schützen, sagte eine Sprecherin des Wirtschaftsministeriums in Hannover.

Groß sind die Preisunterschiede den Angaben der Behörde zufolge auch beim durchschnittlichen Jahresverbrauch eines Einfamilienhaushalts von rund 150 Kubikmetern. Hier liegt die Differenz zwischen dem teuersten und dem preiswertesten Anbieter bei fast 400 Euro. Während man im emsländischen Werlte im Jahr 103,50 Euro aufbringen muss, fallen in Friedland (Kreis Göttingen) Kosten in Höhe von 498 Euro an.

Versorger sollen Gründe nennen

Im Schnitt zahlen die Niedersachsen 2,12 Euro je Kubikmeter Trinkwasser. Die vorherige Trinkwasserpreisuntersuchung liegt schon einige Jahre zurück – zuletzt waren im Jahr 2009 die Daten zusammengestellt worden. Seitdem hat sich der Durchschnittspreis um rund 19 Prozent erhöht.

Die Kartellbehörde werde nun alle Preise, die erheblich über dem Durchschnitt lägen, analysieren, erläuterte die Ministeriumssprecherin. Die jeweiligen Wasserversorger müssten die hohen Preise begründen. Es gebe Regionen im Land, in denen etwa wegen der topografischen Lage oder ländlicher Strukturen die Trinkwasserversorgung teuer sei als andernorts, weil es zum Beispiel aufwendiger sei, ein Leitungsnetz zu betreiben. „Wenn es dann Zweifel an der Preisgestaltung gibt, werden die Unternehmen aufgefordert, die Preise zu senken“, sagte die Sprecherin. Sie rechnet damit, dass die Kartellbehörde bei zehn bis 15 Wasserversorgern die Preise genau untersuchen und gegebenenfalls eine Preissenkung anordnen werde. Nach der Untersuchung im Jahr 2009 mussten acht Anbieter ihre Preise senken.

Kunden haben keine Wahl

Anders als bei Strom oder Gas können Kunden beim Trinkwasser nicht zwischen verschiedenen Anbietern wählen – sie sind auf den örtlichen Versorger angewiesen.

