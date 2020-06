Havelse

Der Wasserverband Garbsen-Neustadt lässt das Rohrnetz und die Hausanschlüsse in der Hannoverschen Straße sanieren. Die Arbeiten beginnen am Montag, 29. Juni. Das Bauvorhaben startet an der Waldstraße und verlagert sich dann in Richtung zur Straße Am Hasenberge. In einer alten Leitung wird im sogenannten Relining-Verfahren eine neue Leitung aus Kunststoff eingezogen. Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich bis Anfang Oktober.

Die jeweiligen Kreuzungsbereiche Feldstraße, Im Tiefen Lande, Marienstraße und Rehkamp werden abschnittsweise gesperrt. Hinweisschilder und ausgewiesene Halteverbote sind zu beachten. Die Firma Todtenhaupt aus Neustadt führt die Arbeiten aus.

Anzeige

Lesen Sie auch

Weitere HAZ+ Artikel

Von Anke Lütjens