Havelse

Der Wasserverband Garbsen-Neustadt (WVGN) setzt ab Montag, 12. Oktober, die Sanierung seines Rohrnetzes in Havelse fort. Dafür werden in den Kreuzungsbereichen Am Hasenberge/Hannoversche Straße sowie Im Alten Dorfe/Hannoversche Straße Ampelanlagen aufgebaut, weil die Straßen für die Arbeiten halbseitig gesperrt werden. Diese würden rund zwei Wochen dauern, teilt der Verband mit. In der Straße Im Alte Dorfe gelten Halteverbote.

„Wir haben die Arbeiten extra in die Herbstferien gelegt, weil diese Straßen wichtige Schulwege sind“, sagt Projektingenieurin Mareike Duschek. Sie ist Ansprechpartnerin für das Vorhaben und unter Telefon (05137) 8799 56 sowie per Mail an mareike.duschek@wvgn.de zu erreichen.

Von Anke Lütjens