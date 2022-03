Resse

2011 wurde das Moorinformationszentrum Mooriz im Wedemärker Ortsteil Resse eröffnet. Jahr für Jahr gewinnen seither die umgebenden Moore der Hannoverschen Moorgeest an Bedeutung und Brisanz auch in der öffentlichen Wahrnehmung. Eine Bilanz zum aktuellen Stand des 15-Millionen-Euro-EU-Projekts zur Wiedervernässung der vier umliegenden Moore war also jetzt richtig platziert beim Frühjahrsempfang des Hausherrn im Mooriz, des Vereins Bürger für Resse (BfR). Der Bürgerverein mit Geschäftsstelle dort hat ehrenamtlich einen bedeutenden Teil zur Informationsarbeit und zum Management von Naherholung und Mooraktivitäten beigetragen.

In einem „kurzen Ritt durch das Moor“ spulte als Expertin Susanne Brosch im Mooriz mehr Wissenswertes über den derzeitigen Stand des EU-Großprojekts herunter, als auf die Schnelle wohl viele der etwa 80 Gäste erfassen konnten. Die Projektleiterin ist im Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) für die Umsetzung des 2012 von der EU-Kommission bewilligten Vorhabens verantwortlich, das einen Bereich von 2243 Hektar Fläche in vier wertvollen Hochmooren umfasst. Die Bauphase hat begonnen.

Verfügbare Flächen sind gesichert – Keine Enteignungen

Viel Zeit ist bis jetzt verloren gegangen, denn das Land Niedersachsen musste die Moorflächen erwerben oder zumindest zur Nutzung verfügbar machen. Dies sei inzwischen im Otternhagener, Helstorfer und Bissendorfer Moor gut gelungen, so Brosch. Circa 92 Prozent der Flächen seien verfügbar. Man werde für die anderen noch notwendigen Flächen im Privatbesitz zu Lösungen kommen, ohne dass Enteignungen im Raum stünden. Alle Klagen seien zurückgezogen worden. Im Schwarzen Moor bei Resse seien die Bauvorhaben bereits im September und Oktober 2021 erfolgt, im Wesentlichen wurden Gräben verschlossen. Parallel begannen die weit umfangreicheren Arbeiten im Otternhagener Moor, dort werden die Arbeiten voraussichtlich Ende 2023 abgeschlossen sein.

Interessanter Vortrag: Im Moorinformationszentrum in Resse berichtet Projektleiterin Susanne Brosch (rechts) über den aktuellen Stand zur Hannoverschen Moorgeest. Quelle: Ursula Kallenbach

Für das Bissendorfer Moor werden Brosch zufolge aktuell zwei Ausschreibungen vorbereitet: einerseits Tiefbauarbeiten zum Grabenausbau und Umbau am Achtminutenweg von Kananohe bis zum Moor, andererseits Dammbau und Grabenverschlüsse im inneren Moorbereich. Die Arbeiten sollen im August dieses Jahres beginnen. Im Helstorfer Moor werden die Bauarbeiten voraussichtlich erst im August 2023 starten können, dort läuft derzeit das Planfeststellungsverfahren.

Projekt muss in Verlängerung gehen

„Sie werden in den nächsten Jahren viele Maschinen sehen“, kündigte Brosch am Sonntagmittag im Mooriz an. Aber alle Wege würden abschließend wiederhergestellt. Parallel liefen die ehrenamtlichen Entkusselungsaktionen auf den Moorflächen weiter, ebenso erfolge die Kontrolle der Wasserstände. Eigentlich hätte das EU-Projekt schon 2023 enden sollen. „Wegen der Verzögerungen werden wir voraussichtlich im Juni einen Verlängerungsantrag um vier Jahre bei der EU-Kommission stellen“, berichtete die Projektleiterin. Voraussetzung sei die Finanzierungszusage des Landes Niedersachsen, die Mehrkosten für die Projektverlängerung zu tragen. Dabei sei mit 3 Millionen Euro zu rechnen.

Neue ICE-Trasse durch das Moor „wäre Irrsinn“

Die aktuell großen Befürchtungen, die von der Deutschen Bahn geplante neue ICE-Trasse könnte die Wedemark und das Bissendorfer Moor durchschneiden, versuchte die Projektleiterin für die Hannoversche Moorgeest zu entschärfen. „Wir sind im Jahr 2021 von der Bahn beteiligt worden zu der alten Trassenführung“, berichtete Brosch. „Ich gehe deshalb nicht davon aus, dass es zu einer neuen Trassenführung kommt. Das wäre Irrsinn.“ Auch EU-rechtlich sei ein solcher Verlauf nicht möglich.

Wiedersehen am Mooriz: Zum Frühlingsempfang in Resse sind der Einladung von Jochen Pardey (von links) und Margret Mahler für den Vereinsvorstand der Bürger für Resse die Projektleiterin Susanne Brosch und der frühere Regionsumweltdezernent Axel Priebs gefolgt. Quelle: Ursula Kallenbach

Mehr als 3500 Besucher informierten sich im Mooriz

Das Frühlingsevent des BfR im Mooriz holte den Neujahrsempfang nach. Außer vielen Beteiligten aus dem Ort wollten sich auch zahlreiche Politiker aus der Wedemark, der Region und dem Land diesen Austausch vor Ort nicht nehmen lassen. „Ohne das Engagement des Bürgervereins wäre das Mooriz nicht gelaufen“, bekräftigte Axel Priebs, der sich den Empfang ebenfalls nicht entgehen ließ. Als damaliger Umweltdezernent der Region Hannover hatte er das Moorinformationszentrum in Resse mit initiiert und begleitet und 2011 das Gebäude gemeinsam mit der Gemeinde Wedemark in Dienst gestellt. Zuletzt hatte er Resse im Jahr 2018 besucht, bevor er beruflich dann nach Wien an die Universität wechselte.

„Die Besucherzahlen können sich weiter sehen lassen“, berichtete Margret Mahler, im Duo mit Jochen Pardey Vorsitzende des BfR. Mehr als 3500 Besucher hätten in den vergangenen zwei Jahren trotz des mehrmonatigen Corona-Lockdowns die Dauerausstellung im Mooriz und andere Veranstaltungen wahrgenommen. Die Strukturen des Vereins hätten sich über die 15 Jahre des Bestehens bewährt. Und das nicht nur im Mooriz: Als großen Erfolg des Bürgervereins hob Mahler auch hervor, dass 2021 die Hausarztpraxis im vereinseigenen Gebäude an der Osterbergstraße 2 wiedereröffnet werden konnte.