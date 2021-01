Garbsen

Im vergangenen Jahr waren Emanuel, Sara, Fabian und Ida noch auf Einladung von Bundeskanzlerin Angela Merkel in Berlin – in diesem Jahr war für die Garbsener Sternsinger die Aktion zum Jahreswechsel eine komplett andere. „Es gab keinen Aussendungsgottesdienst, keine Hausbesuche und auch keine Besuche in den Alten- und Pflegeheimen“, sagt Karin Bierkamp, Koordinatorin der Aktion. Auch der traditionelle Besuch im Garbsener Rathaus wurde auf unbestimmte Zeit verschoben. Damit der schwarze Aufkleber mit dem Segen „christus mansionem benedicat“ („Christus segne dieses Haus“) auch 2021 zu den Bürgern gelangt, sind die katholischen Kirchengemeinden neue Wege gegangen.

Sie haben für alle drei Kirchstandorte – also in Corpus Christi, St. Raphael und St. Maria Regina – insgesamt sechs Andachten organisiert. Dort haben die Besucher den Segensspruch erhalten – kontaktlos und unter Einhaltung der Hygieneregeln. „Wir haben alle angeschrieben, bei denen wir 2020 zu einem Hausbesuch waren“, berichtet Bierkamp.

Sie haben 2020 das Bistum Hildesheim als Sternsinger in Berlin vertreten: Emanuel Gladis (von links), Sara Bujan, Fabian Kreinacker und Ida Warmbold-Görges aus Garbsen. Quelle: Jutta Grätz

Sternsinger sammeln für Ukraine

Bewohner in Altenheimen erhalten demnächst Poster mit einem Foto der Sternsinger und den Aufkleber mit dem diesjährigen Segen. „Wir suchen nach neuen Wegen zu den Menschen“, betont Gemeindereferentin Bärbel Smarsli. „Wer einen Segen haben möchte, bekommt ihn direkt bei den Kirchengemeinden.“ Nur aufkleben müsse sich in diesem Jahr jeder den Segen selbst.

Die diesjährige Sternsingeraktion steht unter dem Motto „Kindern Halt geben – in der Ukraine und weltweit“. Die Spenden sollen Kindern – vornehmlich aus der Ukraine – zugutekommen, die ohne ihre Eltern aufwachsen müssen, weil diese im Ausland arbeiten. „Die Sternsingeraktion nimmt diese Kinder in den Blick und zeigt, was das für sie und ihre Eltern bedeutet“, sagt Smarsli. Damit gingen die Spenden erstmals in der Geschichte der Sternsingeraktion an Kinder in einem europäischen Land.

Die Sternsingeraktion geht am Mittwoch, 6. Januar, zu Ende. Allerdings steht erst ein wenig später fest, wie viel Geld für die Aktion zusammengekommen ist. 2020 hatten die Garbsener Sternsinger Spenden von 10.533,49 Euro gesammelt. Sie hatten 220 Familien besucht sowie unter anderem das Rathaus, Kitas, Seniorenheime und das Kloster Marienwerder.

Von Jutta Grätz