Garbsen

Die beiden Weihnachtsfeiertage fallen in diesem Jahr auf Freitag und Sonnabend. Darum können die Abfallentsorger Aha und Remondis Restmüll, Papier und Wertstoffe nicht wie in den vorigen Jahren an Folgetagen abholen. Um trotzdem eine verlässliche Regelung anbieten zu können, ziehen die Entsorger ihre Touren in der Weihnachtswoche um einen Tag vor.

Fahrten werden vorverlegt

Die regulären Touren von Montag, 21. Dezember, werden auf Sonnabend, 19. Dezember, vorgezogen. Die Abfallfahrten von Dienstag, 22. Dezember, werden auf Montag gelegt. Das setzt sich bis Freitag, 25. Dezember, fort. An Heiligabend fahren die Müllwerker die Freitagstour. Zwischen den Jahren – von Donnerstag bis Sonntag, 28. bis 31. Dezember – gilt der reguläre Abfuhrkalender. Die Abholung von Neujahr wird am Montag, 2. Januar, nachgeholt. Diese Regelungen gelten auch für die Wertstoffsammlung von Remondis.

Die Deponien und Wertstoffhöfe bleiben Heiligabend, an den Feiertagen, sowie Silvester und Neujahr geschlossen. Auch die Service- und die Gebühren-Hotline sowie das Aha-Kundenbüro sind an diesen Tagen nicht besetzt.

