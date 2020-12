Hannover

Die Corona-Pandemie hat beim diesjährigen Weihnachtsfest zu zahlreichen Einschränkungen geführt. Aufgrund der geltenden Kontaktrestriktionen durften sich nicht wie sonst beliebig viele Menschen treffen. Auch in der Region Hannover gab es deshalb mehrere Polizeieinsätze. Wie die Behörde auf HAZ-Anfrage mitteilt, verstießen diverse Menschen gegen die Zwei-Haushalte-Regel. Am Sonntag wurden die Beamten sogar zu einem Gottesdienst mit 150 Gläubigen in Vahrenheide gerufen.

Schon am 23. Dezember meldete sich eine Frau aus Wunstorf gegen 21.45 Uhr bei der Polizei. „Bei den Nachbarn an der Graf-Ludolf-Straße sollten sich zu viele Menschen aufhalten“, sagt Behördensprecher Michael Bertram. Und tatsächlich: Als die Beamten vor Ort eintrafen, trafen sie acht Personen aus acht verschiedenen Haushalten an. Das Treffen wurde aufgelöst und entsprechende Ermittlungen eingeleitet.

Jugendliche fliehen vor der Polizei

Am Ersten Weihnachtstag wurden die Polizisten in Garbsen gegen 16.50 Uhr zum Saturnring gerufen. Dort war von einer Ruhestörung die Rede, bei der Kontrolle stellten die Beamten sieben Personen aus vier Haushalten an, die zusammen feierten. Auch in Gleidingen meldeten Anwohner am Folgetag eine Ruhestörung an der Ritterstraße. Mehrere Jugendliche hatten sich dort unter freiem Himmel getroffen. „Als sie den Streifenwagen sahen, ergriffen die sechs die Flucht“, sagt Bertram. Allerdings verlor dabei ein 18-Jähriger sein Handy, sodass die Beamten zumindest einen Verdächtigen kennen.

Dass aber nicht alle Meldungen von Anwohnern berechtigt waren, zeigte sich dann am Sonntag in Vahrenheide. Ein Anrufer meldete laut Bertram „viel zu viele Menschen bei einem Gottesdienst“. Bei der Bethaus-Gemeinde an der Straße Jagdstall hatten sich 150 Personen zusammengefunden, es gab aber nichts zu beanstanden. Bertram: „Alle Vorgaben wurden eingehalten.“ Die Teilnehmer hielten sich an die Mindestabstände, trugen Masken, es wurde nicht gesungen und die Gemeinde führte wie vorgeschrieben eine Liste mit Kontaktdaten der anwesenden Gläubigen.

Weihnachtsregelung gilt nicht zu Silvester

Zur Eindämmung der Corona-Infektionszahlen dürfen bis zum 10. Januar grundsätzlich bloß maximal fünf Personen aus zwei Haushalten zusammenkommen. Kinder unter 14 Jahren sind davon ausgenommen. Vom 24. bis 26. Dezember konnte allerdings als Ausnahme ein Haushalt maximal vier Personen empfangen, sofern es sich um den engsten Familien- und Verwandtenkreis handelte. Diese Regelung gilt zu Silvester nicht.

Von Peer Hellerling