Osterwald

Leon Potornyai hat passend zur Aktion „Garbsen leuchtet“ sein weihnachtliches Meisterwerk geschaffen: Geschätzt rund mehr als 15.000 LED, ein sieben Meter langer Rentier-Schlitten, aufblasbare Weihnachts- und Schneemänner, dezent blinkende Pyramiden und Sterne – der 28-jährige Junggeselle scheint fast jeden Quadratzentimeter des Gartens am Glockenblumenweg im Bredingsfeld adventlich beleuchtet zu haben. Besucher haben allerbeste Einsicht vom Fußweg zwischen Feldblumenweg und Marienburger Straße, parallel zur Umgehungsstraße. 

„Ich bin ein bisschen verrückt“

„Ich weiß, ich bin ein bisschen verrückt, aber ich habe einfach Spaß dran und freue mich, wenn Spaziergänger stehen bleiben und genießen“, sagt Potornyai. Seit einem Jahr wohnt er in dem Haus zur Miete. Sein Elternhaus steht nebenan und böte eine perfekte Erweiterungsfläche. Nur müsste dafür die Hecke weg, und das ist derzeit ausgeschlossen. So weihnachtsverrückt wie ihr Sohn sind die Eltern dann doch nicht.

Dieser Garten im Bredingsfeld Osterwald in Garbsen ist ein Meer von Lichtern. Leon Potornyai hat die Illumination für Besucher geschaffen.

Zu diesem Weihnachtsfest hat Potornyai fast alles zum Leuchten gebracht, was er besitzt. Ein paar Teile liegen noch im Keller. Was er jetzt mühevoll aufgebaut hat, ist doppelt so viel wie 2020. „Aber nächstes Jahr kommt bestimmt noch mehr dazu“, sagt er. Weil sich so viele Besucher an den Lichtfiguren erfreuen und sich Zeit nehmen zum Entdecken und Fotografieren, hat er um den dritten Advent herum sogar einen Glühweinstand aufgemacht.

Könschnack-Treff im Lichterglanz

Am Dienstagabend steht eine Gruppe aus Barsinghausen am Zaun. Mal näher dran für die Details, mal weiter weg für den Panoramablick. „Meine Arbeitskollegin wohnt hier und gab mir den Tipp“, sagt eine Frau, „da haben wir uns mal eben ins Auto gesetzt und sind hergefahren.“ So, wie offenbar einige Besucher mehr aus Garbsen und Umgebung. Seitdem der Garten leuchtet, ist ständig Betrieb auf dem Spazierweg – ein Klönschnack-Treffpunkt im Schein der bunten Lichter.

Die Lichtfestspiele sind täglich von 16.30 bis 22.30 Uhr eingeschaltet, an den Feiertagen bis Mitternacht – wer ein Fan von Illuminationen ist, wird „fröhliche Weihnachten“ selten vielfältiger inszeniert sehen.

Von Markus Holz