Garbsen

Morgens um kurz nach 9 Uhr kehrt in den Hallen des Zustellstützpunkts der Post endlich ein wenig Ruhe ein. Nur ein paar Wagen mit Paketen stehen in den Räumen an der Molkereistraße noch herum, ansonsten ist das Lager leer. Die Mitarbeiter ziehen sich einen letzten Kaffee am Automaten – dann starten sie mit ihrer Tour. Jedes der Fahrzeuge vor den Toren ist bis unter die Decke vollgestopft mit Paketen. 40 Zusteller schickt Standortleiter Tayfun Cengiz täglich los, zehn weitere stehen bereit, wenn es eng wird. Das Pensum ist hoch: 5300 Pakete und Päckchen müssen derzeit ihren Weg zu den gut 63.000 Garbsenern finden. Das sind 130 bis 140 Pakete pro Zusteller, an sechs Tagen in der Woche.

Und das ist nicht nur die alljährliche Weihnachtspost, sondern auch zahlreiche Onlinebestellungen – vom Hundefutter bis zum Kleiderschrank. Denn bedingt durch die Corona-Pandemie ist Deutschland erneut im Lockdown und die Geschäfte sind geschlossen. „Eigentlich haben wir in diesem Jahr schon die dritte Krise zu bewältigen“, sagt Zusteller Alexander Kropp. „Erst kam der erste Lockdown, jetzt der zweite und parallel das Weihnachtsgeschäft.“ Normalerweise bringt das Weihnachtsgeschäft für Garbsen etwa 4900 Pakete am Tag – derzeit sind es knapp 10 Prozent mehr. Von außen betrachtet sind die Mitarbeiter der Post nicht zu beneiden.

Gute Laune bei der Arbeit

Beobachtet man allerdings das geschäftige Treiben am Morgen, wenn die Zusteller durch die Hallen eilen, die Pakete in die Fahrzeuge wuchten und Briefe sortieren, ist in den weiträumigen Hallen vor allem gute Laune zu spüren. Aus eine orangefarbenen Box, die einer mit sich herumträgt, ertönt „Jingle Bells“ und drei Mitarbeiterinnen haben sich als „Gehilfen des Weihnachtsmanns“ Heiligenscheine auf den Kopf gesetzt. Cora North trägt an diesem Tag eine Nikolausmütze. Ob sie die vielen schweren Pakete nicht auch einmal frustrieren? „Eigentlich nicht“, sagt sie. Es mache auch Freude, all die Pakete bei den Menschen abzuliefern. „Die warten ja auch darauf.“

Zustellerin Susann Lange hat sich für das Weihnachtsgeschäft ein Geweih aufgesetzt. Quelle: Linda Tonn

Dass seine knapp 70 Mitarbeiter immer noch so motiviert sind, rechnet Cengiz ihnen hoch an. „Die leisten gerade enorm viel“, sagt er. Zudem habe sich in diesem Jahr einiges verändert. „Das war bestimmt auch nicht leicht.“ Denn die Corona-Pandemie hat der Deutschen Post nicht nur einen riesigen Boom an Paketen beschert, sie hat die Standorte auch an ihre Belastungsgrenzen geführt.

Es wurden mehr Mitarbeiter eingestellt, um die Flut bewältigen zu können – gleichzeitig mussten kluge Systeme entwickelt werden, damit trotzdem Abstände eingehalten werden können. „Was die Bundesregierung beschließt, schlägt sich sofort in unserem Alltag nieder“, sagt Cengiz. „Wenn Frau Merkel sagt, dass man ja auch mal einen Brief schreiben kann, trudeln hier am nächsten Tag viel mehr Briefe ein.“

An zahlreichen Stellen sind Clean Points mit Desinfektionsmittel und Mund-Nasen-Bedeckungen aufgebaut. Quelle: Linda Tonn

Im Gegensatz zum Frühjahr, wo alles neu und ungewiss war, habe man mittlerweile Erfahrungen gesammelt und sei ruhiger, so der Standortleiter. An sogenannten Clean Points können sich die Zusteller die Hände desinfizieren und finden Mund-Nasen-Bedeckungen. Zudem hat Cengiz die Abläufe beim Sortieren und Beladen so umgestellt, dass sich die mehr als 40 Personen, die parallel arbeiten, nicht in die Quere kommen.

Bis zu 50 Fahrzeuge unterwegs

„Vor allem haben wir aber auch gemerkt, dass wir flexibler sein müssen“, sagt er. Wenn auf einmal statt 3400 Paketen mehr als 4000 ausgeliefert werden müssen, sei das für die einzelnen Fahrer nicht zu schaffen. Deshalb wurden sogenannte Abrufkräfte eingestellt, die dann losfahren, wenn die Zahl der Pakete nicht zu bewältigen ist, die Pakete zu groß oder zu schwer sind. „Derzeit bemerken wir auch, dass zunehmend Menschen auch im Baumarkt und Möbelhaus bestellen“, sagt Cengiz. „Für solche Sperrgüter setzen wir gerne Zusatzkräfte ein.“ An Spitzentagen seien bis zu 50 Wagen in Garbsen unterwegs. Teilweise musste man Fahrzeuge anmieten.

Auf die Weihnachtszeit in Kombination mit der großen Zahl an Bestellungen sei man in Garbsen bedingt vorbereitet gewesen. „Wir haben schon im September gesagt, dass wir einen Plan brauchen“, sagt Cengiz. Dass es so komme, habe man allerdings nicht erwartet. „Natürlich freuen wir uns, dass unsere Geschäft so gut läuft. Es ist und bleibt aber schwierig.“

Bislang können die Mitarbeiter in Garbsen das Tagesziel immer noch erreichen, ohne dass sie Überstunden machen. Bis zum Dienstschluss um 16 Uhr sind alle Pakete ausgeliefert. „Das schaffen wir auch, weil wir zusätzliches Personal einstellen“, sagt der Standortleiter. Er rechnet damit dass die stressigsten Tage in der kommenden Woche auf die Post zukommen. „Dienstag und Mittwoch vor Weihnachten, wenn alles noch ankommen muss.“

Doch auch für den Januar plant Cengiz erst einmal nicht mit einer großen Entspannung. „Der Lockdown bleibt bestehen. Wir rechnen nach wie vor mit mehr Paketen.“ Für den Start ins neue Jahr hat er weitere zusätzliche Abrufkräfte eingestellt. Man habe aus der Krise gelernt.

Von Linda Tonn