Garbsen

Um sich besser gegen Gewalt an Frauen zu positionieren und die Angebote in Garbsen zu bündeln, hat sich im vergangenen Jahr ein Runder Tisch zur Gewalt gegen Frauen zusammengefunden. Mit Aktionen soll auf Hilfs- und Beratungsmöglichkeiten aufmerksam gemacht werden. Zum Weltfrauentag am 8. März werden an verschiedenen Stellen in ganz Garbsen Postkarten verteilt. Das Motiv: Frauen, die sich unterstützen und bestärken.

„Wir wollen Frauen ermutigen, sich zu solidarisieren“, sagt Wiebke Winter. Sie ist die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Garbsen und hat den Runden Tisch mit initiiert. Auf der Rückseite der Karte befinden sich Informationen und Telefonnummern zu Hilfsangeboten. Außerdem ein Chip für den Einkaufswagen. „Am Weltfrauentag geht es um die Rechte von Frauen und Mädchen“, sagt Ulrike Baumann vom Mädchen- und Frauenzentrum. „Mit der Aktion wollen wir sichtbar werden und motivieren.“

Zwar gäbe es in Garbsen viele Möglichkeiten und Anlaufstellen, an denen Frauen Hilfe und Beratung bekämen, viele seien aber gar nicht bekannt, sagt Baumann. Auch dafür habe man den Runden Tisch gegründet. Mitglieder sind unter anderem die Polizei Garbsen, die Jugendhilfestation, die Beratungsstelle gegen sexualisierte Gewalt, die Caritas, das Sozialprojekt Neuland, das Mädchen- und Frauenzentrum, die AWO-Beratungsstelle für Frauen und mehrere Familienzentren.

„Gewalt kommt nicht in die Tüte“, mit diesem Satz auf 30.000 Brötchentüten hat der Runde Tisch im November 2020 auf das Thema häusliche Gewalt aufmerksam gemacht. Quelle: Stadt Garbsen

Breites Bündnis gegen Gewalt

„Es gibt in Garbsen ein breites Bündnis gegen Gewalt“, sagt Winter. Das wolle man sichtbar machen. Am internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen, am 25. November 2020, hatte der Runde Tisch mit 30.000 Brötchentüten auf die Angebote in Garbsen aufmerksam gemacht. Die Aktion sei ein Erfolg gewesen, so die Gleichstellungsbeauftragte. „Viele Frauen haben sich im Anschluss daran an uns gewandt.“ Zudem seien dadurch Austausch und Diskussionen initiiert worden. „Auch das ist uns ein Anliegen“, sagt Winter. „Gewalt an Frauen ist ein Thema, das wir nicht hinnehmen können.“

Laut dem Landeskriminalamt Niedersachsen erlebt rund jede dritte Frau in Deutschland körperliche oder sexualisierte Gewalt in der Partnerschaft. An jedem dritten Tag werde eine Frau von ihrem Partner oder ihrem ehemaligen Partner getötet. „Uns geht aber auch nicht ausschließlich um Frauen mit unmittelbaren Gewalterfahrungen“, so Baumann. Die Beratungsstellen in Garbsen seien für alle Beratungs- und Krisensituationen ansprechbar.

Schwierige Situation durch Lockdown

Die Corona-Pandemie sei für alle Stellen eine Herausforderung. „Wir waren die ganze Zeit über da“, sagt Baumann vom Mädchen- und Frauenzentrum am Planetenring. Soweit es möglich ist, werde Beratung am Telefon oder in Präsenz angeboten. Auch Onlineformate, etwa Video oder Chat, seien in Planung. „Die Belastung zu Hause ist überall gestiegen“, sagt Baumann. Allerdings hätten viele Frauen im Lockdown nur wenige Möglichkeiten gehabt, sich Hilfe zu holen. „Ich empfinde aber eine große Wertschätzung dafür, mit wie viel Kraft viele Frauen die aktuelle Situation meistern.“

Die Aktion am Weltfrauentag soll vor allem bestärken. „Wir hätten die Karten gerne persönlich verteilt“, sagt die Gleichstellungsbeauftragte Winter. Nun liegen die Karten in Beratungsstellen, in der dm-Drogerie und wahrscheinlich auch in Supermärkten und Apotheken aus.

Von Linda Tonn