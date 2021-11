Garbsen

Gut einen Monat hat sie gehalten: die Kostenpflichtigkeit von Corona-Schnelltests in Testzentren. Seit Sonnabend können sich Interessierte dort wieder gratis auf Corona testen lassen. Doch das Angebot in Garbsen ist derzeit deutlich geringer als zuletzt – und die Nachfrage auch. Noch.

Von einst drei Zentren des Betreibers Coviste ist in Garbsen noch eins übrig: Nachdem die Zentren in den Begegnungsstätten Werner-Baesmann-Park und Hérouville-Platz bereits vor Wochen schlossen, läuft der Betrieb auf dem Möbel-Hesse-Parkplatz weiter. Und seit Sonnabend auch wieder kostenlos. Werden nun auch die weiteren Zentren wieder eröffnet? „Das ist erst mal nicht geplant“, sagt Sprecherin Jasmin Johanmeier. Man warte derzeit ab, ob die Nachfrage steigt – und wie die weiteren Regelungen aussehen.

Apotheke hat Container abgebaut

Auch Apothekerin Ilona Buttle von der gleichnamigen Apotheke an der Roten Reihe 18 in Berenbostel ist derzeit zum Abwarten gezwungen. Sie hatte im Oktober noch Schnelltests im kleinen Zentrum auf dem Parkplatz hinter der Apotheke angeboten, die Öffnungszeiten zuletzt eingeschränkt und das Angebot schließlich ganz eingestellt. „Der Rückgang war signifikant, nachdem die Tests kostenpflichtig wurden.“

Nicht mehr da: Das Corona-Testzentrum der Apotheke Dr. Buttle an der Roten Reihe in Berenbostel hatte seine Öffnungszeiten wegen des starken Rückgangs der Tests zuletzt stark eingeschränkt. Quelle: Jutta Grätz

Seit Sonnabend ist die Anfrage leicht gestiegen. „Immer wieder rufen Kunden an und fragen nach“, sagt sie. Doch Buttle tut sich schwer, jetzt über den Wiederaufbau ihres Zentrums zu entscheiden. „Kommt 2G, 2G-Plus oder 3G? Kommt die Testpflicht für Ungeimpfte in Bus und Bahn? Täglich oder alle drei Tage?“, nennt sie entscheidende Fragen, die derzeit in der Schwebe sind. „Wir warten auf ein Signal der Bund-Länder-Konferenz am Donnerstag. Erst dann wissen wir, ob Testzentren gebraucht werden oder ob wir uns diese Investition sparen sollten.“

Kostenlose Tests am Planetenring, kostenpflichtige in Frielingen

Ebenfalls im Oktober geschlossen hat das Testzentrum bei Obi, Hornbach, Lidl und in der Kosmos-Apotheke im Shopping-Plaza. Weiterhin geöffnet ist dagegen das Testzentrum von Corona15 am Planetenring, Terminbuchungen sind täglich zwischen 9 und 19 Uhr (sonntags geschlossen) möglich. Die Tests sind kostenlos.

Vor Ort testen lassen kann man sich auch bei der Frielinger Dorfapotheke, allerdings hat das Team noch nicht „auf kostenlos“ umgestellt, so Inhaberin Christine Wehmeier. „Wir testen derzeit auf Nachfrage, das kostet dann aber 15 Euro für Erwachsene und 10 für Kinder.“ Das Zentrum im Zelt hinter der Apotheke zu aktivieren sei aufwendig – vor allem zeitlich und personell, etwa wenn ältere Kunden an der Onlinebuchung scheitern und das ein Mitarbeiter übernehmen muss.

Im Testzentrum der Buttle-Apotheke hatten unter anderem Vereinsmitglieder des TK Berenbostel und Studierende – nach einer ausführlichen theoretischen und praktischen Schulung – unterstützt. Solche Lösungen könnte sich auch die Frielinger Apothekerin vorstellen. „Bis dahin gibt es noch viel zu bedenken. Die entscheidenden Faktoren sind aber derzeit unklar“, so Wehmeier. „Über die muss die Politik jetzt entscheiden.“

Von Simon Polreich