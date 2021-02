Stelingen

Endlich Schnee: Pünktlich zu den Zeugnisferien hat der Winter begonnen – mit den ersten Flocken und teils eisigen Temperaturen. Für Ophelia (8) und Leon (9) gab es am Montag dann auch kein Halten mehr: Die beiden Grundschüler haben am Rodelberg in Stelingen die Rodelsaison eröffnet. „Das ist hier die schönste und wohl auch längste Rodelbahn in Garbsen“, meinte Ophelia.

Lesen Sie auch: Winterdienst in Garbsen ist trotz Corona im Einsatz

Und auch der vierjährige Linus aus Stelingen und sein Papa testeten den ersten Schnee auf „ihrem Rodelberg“ auf der Wiese an der Straße Auf dem Schacht. Noch ein wenig vorsichtig nahm der Vierjährige Platz auf dem schwarzen Kunststoffschlitten – denn unter dem eher nassen und ziemlich rutschigen Rodelschnee lag der zähe Matsch der Wiese.

Zur Galerie Teils eisige Temperaturen und die ersten Schneeflocken haben Kinder und ihre Eltern auf den Rodelberg in Stelingen gelockt – zum Glück sind aktuell noch Zeugnisferien.

Sie haben auch den ersten Schnee, Sträucher und Bäume unter einer Eiskruste oder den ersten Schneemann fotografiert? Wir freuen uns über Ihre Winterbilder per E-Mail an garbsen@haz.de und garbsen@neuepresse.de sowie auf unserer Facebook-Seite HAZ Garbsen.

Von Jutta Grätz