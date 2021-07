Garbsen-Mitte

Noch erfordert es viel Fantasie, sich anhand von eckigen Baukörpern in einer Präsentation vorzustellen, wie sich die Garbsener Mitte rund um den Rathausplatz in Zukunft verändern wird. Doch die Pläne zur Umgestaltung des Stadtzentrums werden konkreter. In der letzten Sitzung des Rates vor der Sommerpause haben Stadtplanerin Gesche Grabenhorst und Investor Marco Bremermann ihre Visionen für die Neue Mitte vorgestellt. Sie sind noch schematisch und sollen im Laufe des Prozesses verfeinert werden.

Rathaus bildet das Herzstück

Auf der Fläche, die vom Rathaus im Osten, vom großen Kino-Komplex im Süden und von der Europaallee im Westen eingegrenzt wird, sollen mehrere offen gestaltete, viergeschossige Gebäudekomplexe entstehen, in denen Wohnungen, Handel, Büros, Gastronomie und ein Hotel untergebracht sind. Eingerahmt und strukturiert werden soll das neue Quartier von grünen Alleen und Plätzen. Geht es nach den Grabenhorst und Bremermann, bildet das Rathaus „das Herzstück“. Von dort aus zieht sich eine begrünte Achse bis an die Europaallee.

Wo heute noch eine Freifläche vor dem Rathaus und Kino ist, sollen künftige Gebäude mit Wohnungen, Handel, Büros und ein Hotel stehen. Quelle: Linda Tonn

Bremermann, Geschäftsführer des Immobilienunternehmens Müller & Bremermann, hatte bereits im vergangenen Herbst seine Ideen für ein hippes, urbanes Quartier präsentiert – inklusive elegantem Vier-Sterne-Hotel mit einer Bar auf dem Dach. Das siebenstöckige Gebäude, das direkt gegenüber dem Rathaus gebaut werden könnte, soll nach seinen Vorstellungen etwa 122 Zimmer, einen Indoorpool und eine Sauna haben. Daneben will Bremermann sogenannte Serviced Apartments – möblierte Wohnungen für eine kurze Mietdauer – anbieten.

Nun hat er sich mit Grabenhorst zusammengetan, die als Architektin das Neubaugebiet der hannoverschen Wohnungsbaugesellschaft Theo Gerlach in unmittelbarer Nähe an der Europaallee mitentworfen hat. In dieser Wochen beginnt auf der knapp 19.500 Quadratmeter großen Fläche der Hochbau für 110 Eigentums- und etwa 130 Mietwohnungen. „Ich freue mich, nun auch bei diesem Projekt dabei zu sein“, sagte Grabenhorst. Man dürfe die Flächen nicht isoliert voneinander beplanen, sondern müsse die Entwicklung einer Stadtmitte im Blick haben.

Auf der Fläche an der Europaallee haben die Bauarbeiten für das Neubaugebiet von Theo Gerlach bereits begonnen. Quelle: Linda Tonn

„Wir brauchen ein Zentrum, das von morgens bis abends funktioniert und belebt ist“, sagte Investor Bremermann. Nach seiner Präsentation im vergangenen Jahr habe er die Anregungen aus der Politik aufgenommen. Die CDU/FDP-Gruppe hatte vorgeschlagen, in dem Hotelkomplex auch Tagungsräume für geschäftliche Treffen und den Unibetrieb aufzunehmen. Der Fraktionsvorsitzende Heinrich Dannenbrink und Ratsherr Helmut Busjahn wollten außerdem klarer definieren, wie die Flächen in den Erdgeschossen der Gebäude genutzt werden sollen.

Die SPD wollte verhindern, dass der Rathausplatz zugebaut wird. Er müsse in einer Dimension erhalten bleiben, die es ermögliche, ihn für Veranstaltungen und als zentralen Platz im Quartier zu nutzen, hieß es in einem Antrag. Auch die Möglichkeit einer Markthalle solle geprüft werden.

Arkadengänge sollen zum Flanieren einladen

In den aktuellen Plänen haben Bremermann und Grabenhorst den Platz vor dem Rathaus vergrößert. Sie schlagen vor, einige Gebäude mit Arkadengängen auszustatten, um die Menschen im Quartier zum Flanieren zu animieren. Die Gebäude für Büros gruppieren sich neben und hinter dem Kino. Die Zufahrt zur Neuen Mitte soll von der Europaallee aus erfolgen, wo sich aktuell die Baustraße zum Neubaugebiet befindet. „Ziel ist es, dass man sich hier wohlfühlt“, sagte Stadtplanerin Grabenhorst. Auch Platz für einen Supermarkt ist vorgesehen. „Gut, dass der Rathausplatz in dieser Größe aufgenommen wird“, sagte der SPD-Fraktionsvorsitzende Karsten Vogel. „Wir sind ein ganzes Stück weitergekommen.“

Ob sich in der Neuen Mitte auch der Modepark Röther ansiedeln wird, ist laut Bürgermeister Christian Grahl weder sicher noch vom Tisch. Der Investor wollte die Flächen hinter dem Kino bebauen. „Es gibt nach wie vor die Möglichkeit, dass das, was Röther in den vergangenen Jahren geplant hat, auch zu realisieren“, so Grahl. Man habe aber seit mehr als einem Jahr keinen Kontakt gehabt.

Von Linda Tonn