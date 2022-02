Garbsen

Seit 100 Tagen ist Garbsens neuer Bürgermeister inzwischen im Amt – und zeigte sich Bürgern sehr präsent, unter anderem in Sprechstunden und bei Impfaktionen. Doch was hat Claudio Provenzano seit Amtsantritt schon für Garbsen bewegt? Wir haben den Sozialdemokraten zum Interview getroffen.

Herr Provenzano, wie haben Sie die ersten 100 Tage erlebt? Ist das Arbeitspensum eines Bürgermeisters so hoch, wie Sie es erwartet haben?

Die Tage sind unglaublich schnell vergangen. Das Arbeitspensum ist hoch, man beginnt um kurz vor 8 Uhr und ist um kurz vor 22 Uhr fertig. Aber das habe ich nicht anders erwartet. In den ersten 100 Tagen habe ich sehr, sehr viele Gespräche geführt – unter anderem mit Interessenvertretern, Investoren, Schulleitern, Kita-Trägern, anderen Bürgermeistern, Politikern aus Stadt, Land und Region und natürlich auch mit den Mitarbeitern im Rathaus und in den Außenstellen – ohne die ich am Ende als Verwaltungschef nichts erreichen kann. Mir ist es aber auch wichtig, mit den Bürgern in Kontakt zu bleiben – etwa bei unseren Bürgersprechstunden. Bei diesen und anderen Treffen die unterschiedlichen Perspektiven und Interessen zusammenbringen und am Ende einen Weg der für alle nachvollziehbar zu machen, das will ich weiter so machen wie bisher.

Der strahlende Sieger: Claudio Provenzano am Wahlabend, nachdem er sich in der Stichwahl gegen Kontrahenten Björn Tegtmeier (CDU) durchgesetzt hat. Quelle: Gerko Naumann (Archiv)

Vor der Wahl hatten Sie einen Runden Tisch angekündigt, an dem die wichtigsten Themen besprochen werden sollten. Was ist daraus geworden?

Mit der Politik und den Fachbereichsleitern der Verwaltung im Rathaus haben wir uns bereits mehrfach online an virtuellen Tischen getroffen. Den Austausch habe ich gefördert und regelmäßige Runden initiiert. Die Idee war ursprünglich natürlich, einer breiteren Öffentlichkeit runde Tische zu Themen anzubieten, die viele interessieren. Wir haben das zuletzt bei den Luftfiltern für Schulen mit Eltern tatsächlich auch gemacht – online. Persönlich war das coronabedingt leider kaum möglich.

Als wichtigste Themen haben Sie vor der Wahl bezahlbaren Wohnraum, Krippen- und Kitaplätze und das Thema Mobilität genannt. Was konnten Sie in diesen Bereichen bereits erreichen?

Wir haben grundsätzlich alle Themen aus dem Wahlkampf angegangen – wenn auch nicht abgeschlossen. Die Stadtbahnverlängerung etwa wird Zeit brauchen. Beim Thema ÖPNV habe ich von Bürgern immer wieder gehört, dass die Verbindungen nicht ideal sind. Wir haben jetzt mit der Region vereinbart, dass das Netz und die Infrastruktur in Garbsen komplett überprüft werden. Das hat es so regionsweit bisher noch nicht gegeben. Wir wollen, dass die Bürger ihr Fahrzeug immer öfter stehen lassen. Das bekommen wir aber nur hin, wenn der öffentliche Nahverkehr interessanter wird.

Mehr Kitaplätze waren Ihnen laut eigener Aussage ja eine Herzensangelegenheit.

Als Familienvater kann ich den Bedarf von Eltern von Kitakindern verstehen, da müssen wir kurzfristige Lösungen schaffen, um genug Plätze anbieten zu können. Wir werden eine weitere Gruppe in der Kita Osterwald mit Containern im Sommer schaffen und die ehemalige Schule am Kleegrund für mehr Kitakinder ausbauen. Mit unserer „Kita Taskforce“ setzen wir verstärkt auf das Anwerben von Tagesmüttern. ,Hauptsache, wir haben einen Platz’ – das habe ich als Rückmeldung von Eltern immer wieder gehört.

Schnelle Lösung: Die Kita Osterwald bekommt Container für eine zusätzliche Gruppe. Sozialdezernentin Monika Probst (von links), Bürgermeister Claudio Provenzano, Kitaleitung Grudrun Mann, Karin Kummer-Trull vom Paritätischen Verein (Träger) sowie Hans-Jürgen Menzel vom Bauamt der Stadt. Quelle: Simon Polreich (Archiv)

Der Wohnraum in Garbsen ist knapp. Ist schon Hoffnung in Sicht?

Zur Wohnraumknappheit haben wir fast wöchentlich Gespräche mit Investoren geführt. Wir schaffen konkret neue Wohngebiete für Garbsen in Berenbostel-Ost oder Südlich Im Stühe. Aber wir werden auch über die bessere Nutzung von vorhandenem Wohnraum sprechen müssen. So gibt es viele ältere Menschen, die in zu großen Häusern oder Wohnungen wohnen, aber keine kleinere zu günstigen Konditionen finden oder die Mühen des Umzugs scheuen. Auf der anderen Seite gibt es junge Menschen, die händeringend suchen. Tausch von Wohnraum inklusive von Mietvertragskonditionen könnte eine Lösung sein. Oder, dass ältere Menschen Studierende mit in ihr Haus aufnehmen. Das sind allerdings noch Ideen, die im Anfangsstadium sind.

Kostenloser Schwimmunterricht für ein Jahr war ebenfalls ein Wahlversprechen – wann wird der für Garbsen kommen?

Da gibt es bereits eine Vereinbarung mit der Region. Regionspräsident Steffen Krach hatte angekündigt, Geld dafür bereitzustellen. Ich habe ihn beim Wort genommen – auch beim persönlichen Treffen vor Ort. Einen schriftlichen Antrag haben wir bereits eingereicht. An die Umsetzung werden wir jetzt herangehen.

Überschaubar: Der neue Badepark in Garbsen kann derzeit nur wenig genutzt werden, weil Personal fehlt. Bürgermeister Provenzano hatte im Wahlkampf versprochen, mehr Schwimmunterricht anzubieten. Quelle: Gert Deppe (Archiv)

Und für wie viele Kinder in welcher Altersstufe wird es Schwimmunterricht geben? Und ab wann?

Konkrete Zahlen werden wir in den kommenden Gesprächen mit der Region vereinbaren, wir möchten so viele Kinder wie möglich unterbringen. Der Bedarf in Garbsen ist da.

Stadtbaurat Frank Hauke war unter Ihrem Vorgänger weitestgehend von seinen Pflichten enthoben. Sie hatten angekündigt, ein klärendes Gespräch mit dem kaltgestellten Baurat zu führen. Wie sieht die Zukunft von Hauke unter Bürgermeister Provenzano aus?

Am 1. Februar hat Herr Hauke seine Aufgaben zurückbekommen. Ich habe vor Amtsantritt gesagt, dass ich mich mit ihm austauschen möchte. Das habe ich sehr intensiv gemacht und bin zum Entschluss gekommen, ihn in seine Funktion zurückzuholen. Er freut sich sehr, ist voller Elan, die Ideen und Themen, die wir vor uns haben, anzupacken. Wir können es uns als Stadt nicht leisten, auf Mitarbeiter zu verzichten.

Stadtbaurat Frank Hauke (links) im Ratsaal. Unter dem ehemaligen Bürgermeister Christian Grahl (rechts) kam es zum offenen Zerwürfnis. Quelle: Gerko Naumann (Archiv)

Klimaschutz haben Sie zuletzt in Ihrer Neujahrsansprache als zentrales Thema für Garbsen 2022 benannt. Um den Baumschutz in Garbsen machen sich seit der jüngsten Lewenslust-Debatte und den Abholzungen in Berenbostel-Ost immer mehr Bürger Sorge. Haben Sie das Thema unterschätzt?

Nein ich unterschätze keines der Themen. Vor zwei Jahren war der Nabu, der jetzt gegen die Abholzung protestiert, an dem Thema Lewenslust beteiligt. Es wurden Entscheidungen getroffen und der Planer hat Geld in die Hand genommen. Ich finde es einfach schade, wenn man jetzt erst bemerkt, dass da Eichen stehen. Unsere Reaktion: Im Wahlkampf habe ich dem Nabu zugesagt, ihn mehr zu beteiligen. Das werde ich auch tun. Mir ist es wichtig, gemeinsame Entscheidungen zur treffen. Zudem ist ein Termin mit dem Lewenslust-Investor, dem Nabu und der Stadtverwaltung geplant, um zu besprechen, wo man auf dem Gelände die Fällung mit weiteren Anpflanzungen kompensieren kann.Generell schauen wir überall in Garbsen ganz genau, wo können wir Flächen entsiegeln und neue Bäume pflanzen. Wichtig ist uns aber auch: Wenn wir Bäume entnehmen, sollen sie bestmöglich ersetzt werden – durch die Pflanzung eines Baums, der umwelttechnisch höherwertiger als der gefällte sein wird. Wir müssen aber auch dem Wohnraumbedarf in der Stadt nachkommen. Dabei sollten wir, wenn möglich, eher bereits vorhandene Flächen nutzen, als neue zu versiegeln. Das setzt allerdings eine gewisse Bereitschaft von Eigentümern voraus, Haus- und Wohnraumfläche freiwillig zur Verfügung zu stellen.

Ein symbolischer Akt gegen das Abholzen: Helferinnen und Helfer des Nabu Garbsen haben Kreuze und Kerzen an der B6 aufgestellt. Die Stadt hat sie inzwischen entfernen lassen, weil das Aufstellen nicht mit der Verwaltung abgestimmt war. Quelle: Gerko Naumann (Archiv)

Mit dem Campus gibt es in Garbsen einen zentralen Ort für technische Innovationen. Wie wollen Sie diesen Standortvorteil nutzen? Konnten bereits weitere Kooperationen verabredet werden?

Das geplante Technologie-Transferzentrum auf der freien Fläche am Campus war Thema bei einem Treffen vor Ort. Das wollen wir gemeinsam mit der Region für Startups interessanter machen. Menschen, die dort studieren, sollen sich mit ihrer Idee vor Ort selbstständig machen können – auch in Kombination mit Unternehmen. Da gibt es viele Ideen, die wir gemeinsam mit der Region vorantreiben wollen.

Die Haushaltsmittel sind knapp – und die Aufgaben zahlreich. Bereits mehrfach haben Sie eine Prioritätenliste angekündigt. Wo sehen Sie denn nun Garbsens Prioritäten?

Wir haben zunächst die Fachbereiche im Rathaus beauftragt, ihre Vorhaben nach Prioritäten zu sortieren – grün für oberste, gelb für mittlere und rot für geringste Priorität. Die Frage war aber auch, wo haben wir kein Personal, etwas mit höchster Priorität umzusetzen. Das Vorgehen ist ein Novum im Garbsener Rathaus. Unsere Priorisierung muss aber noch mit der Politik in den Haushaltsgesprächen abgeglichen werden.

Die Prioritätenliste von Garbsens Bürgermeister Claudio Provenzano. Sie soll noch mit der Politik abgestimmt und verfeinert werden. Quelle: Simon Polreich

Um welche Punkte wird es gehen?

Auf unserer Liste stehen unter anderem die Schaffung von Kitas, neue Bau- und Gewerbegebiete, der Blau-Grüne-Ring, das Radverkehrskonzept ,Neue Mitte’ und neue Wachen für Feuerwehren. Innerhalb dieser Themen muss man aber auch immer schauen, was wichtiger ist. So sind in der Liste etwa alle Feuerwehren aufgeführt, wir werden aber nicht alle schaffen. Neubauten für Berenbostel und Garbsen-Mitte sind etwa ganz oben in der Liste für 2023 und 2024. Anderes Beispiel: Die Instandhaltung von Straßen. Wir wissen jetzt, dass wir dieses Jahr nur drei Straßen personell und finanziell schaffen.

Kein neues Problem: In den meisten Feuerwachen – wie hier in Altgarbsen (ein Foto von 2016) – ist es sehr eng, die Sanitärräume sind nicht getrennt. Quelle: Bernd Riedel (Archiv)

Stehen die drei Straßen schon fest?

Ja, unsere Vorschläge aus der Verwaltung schon. Wir müssen sie aber mit der Politik noch abstimmen, die sie letztlich mit dem Haushalt 2022 beschließt. Es kann aber auch sein, dass der Rat andere Straßen bevorzugt.

Was müssen Sie denn zurückstellen, wo sie eigentlich dringenden Bedarf sehen? Sind etwa die L 382 als Entlastungsstraße oder der Neubau der IGS Garbsen Projekte, die warten müssen?

Ich sehe so einige Themen, die ich gerne schneller voranbringen würde. Die Kapazitäten im Rathaus sind aber einfach begrenzt. Bei den Schulen etwa ist klar, dass noch viel mehr passieren muss als wir auf der Liste haben. Der Neubau der IGS steht aber als Priorität auf unserer Liste. Ebenso das Projekt Langenhagener Straße. Da habe ich zuletzt mit Landwirten mehrere Gespräche geführt. Es bringt ja alles nichts, mit der Nachbarkommune einig zu sein, wenn man nicht mit Grundstückseigentümern gesprochen hat.

Die IGS Garbsen ist in keinem guten Zustand – ein Neubau dürfte günstiger ausfallen als die Sanierung. Quelle: Gerko Naumann (Archiv)

Persönliche Priorität hatte bei Ihnen im Winter die Impfkampagne. Sie haben mehrere Termine im Rathaus auf die Beine gestellt und zuletzt sogar mit Durchsagen im Supermarkt auf das Angebot der Stadt aufmerksam gemacht. Die Impfbereitschaft nimmt inzwischen ab. Was werden Sie tun?

Mir war es immer sehr wichtig, so niedrigschwellig wie möglich Impfangebote zu machen. Bei der Region habe ich deshalb häufig angerufen, mehr Kapazitäten für späte Impftermine oder Impfungen am Wochenende eingefordert. Die Angebote wurden gut angenommen, doch die Impfbereitschaft lässt nach. Das liegt aber auch daran, dass wir die Impfwilligen zum größten Teil erreicht haben. Es gibt jetzt Überlegungen, mit mobilen Teams durch die Straßen zu fahren, bei Menschen zu klingeln und so auch die zu erreichen, die nicht mobil genug sind, selbst loszufahren. Wichtig ist aber auch, Skeptiker zu überzeugen. Es gibt noch viele Ängste bei Bürgern. Wir müssen aufklären, etwa indem wir vor Ort Sprechstunden anbieten. Das sind erste Ideen, die wir weiterentwickeln werden.

Von Simon Polreich