Stelingen

In der Wohnungslosenunterkunft in Stelingen ist am Sonnabend ein Streit zwischen zwei Männern eskaliert. Nach Angaben der Polizei Garbsen begann der Konflikt gegen 21 Uhr rein verbal. Es folgten Handgreiflichkeiten. Worum es in dem Streit ging, teilt die Polizei nicht mit.

Ein 24-jähriger Bewohner soll sein Gegenüber am Ende bespuckt und mit einer Nagelschere angegriffen haben. Das 31-jährige Opfer wurde dabei leicht am Arm verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus gefahren. Der Besitzer der Nagelschere soll betrunken gewesen sein.

Von Markus Holz