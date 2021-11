Garbsen

Tolle Aktion für die Weihnachtszeit: Mit einem neu aufgestellten Wunschbaum will das Planetencenter auf der Horst Kinderträume erfüllen. Alle interessierten Bürger können mitmachen.

Eigentlich ist er kaum zu übersehen: Der aufgestellte Wunschbaum ist mehr als zwei Meter groß und steht im Planetencenter gegenüber des Wurstbasars und der Bäckerei Langrehr nahe des Schuhladens Deichmann. „Blaue Schleifen und Schneekristalle machen ihn schon zu einem Weihnachtsbaum“, sagt Centermanager Stefan Sahr. „Die nun noch fehlenden Wunschzettel, die daneben zum Ausfüllen bereitliegen, sollen ihn dann aber zu einem Wunschbaum machen.“

Kunden und Mitarbeiter werden Weihnachtswichtel

Das funktioniert so: Die Kinder dürfen hierfür eine der ausliegenden Wunschkarten ausfüllen und sie bis zum 16. Dezember an den Tannenbaum hängen. Nun können die Kunden, Mitarbeiter und Besucher als geheime Weihnachtswichtel, die hängenden Karten abnehmen und die Kinderwünsche erfüllen. Die Aktion richtet sich dabei natürlich vor allem an Kinder, die sich Geschenke zu Weihnachten erhoffen, für die das Geld der Familie aber nicht reicht.

Wer möchte, nimmt dann einen Wunschzettel mit und kümmert sich um das Geschenk – dabei soll es sich um Kleinigkeiten handeln, der Wunsch oder das Geschenk nicht teurer als 20 oder 25 Euro sein, erklärt Sahr. Außerdem sollten die gewünschten Artikel im Einzelhandel es Planetencenter Garbsen verfügbar sein.

Bis zum 17. Dezember Geschenke abgeben

Abgeben kann man die Geschenke – verpackt und beschriftet mit dem Vor- und Nachnamen des Kindes, zusammen mit der Wunschkarte zur korrekten Zuordnung – im Centermanagement neben der Targobank. Pandemiebedingt wird es keine große Übergabefeier geben: Die Kinder, beziehungsweise ihre Eltern werden kontaktiert und können ihr Geschenk dann rechtzeitig vor Weihnachten abholen.

Von Simon Polreich