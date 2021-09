Steinhude

„Feuer.Form.Farbe“ ist der Titel der nächsten Ausstellung in der Kunstscheune im Steinhuder Scheunenviertel. Sabine Martin, Jutta Wildhagen und Hans-Dieter Isler holen vom 29. September bis zum 24. Oktober damit ihre Schau nach, die sie im vergangenen Jahr wegen der Corona-Pandemie absagen mussten.

Sabine Martin hat sich Keramik-Objekten verschrieben. Sie zeigt Unikate und kleine Serien. Dabei erzeugt sie Kontraste zwischen innen und außen und vereint matte und glänzende Flächen in asymmetrischen, einfarbigen Gefäßen. Eine moderne Serie von Keramik, die sie produziert, ist auch für den täglichen Gebrauch geeignet.

Außerdem stellt Jutta Wildhagen Malerei aus. Sie bewegt sich in ihren Motiven zwischen Realität und Abstraktem. Ihre Bilder spiegeln wider, was sie gesehen und erlebt hat. Doch sie verfremdet sie so, dass die Betrachterin oder der Betrachter immer auch den Freiraum für eigene Interpretationen hat. Sie kombiniert auf ihrer Leinwand unterschiedliche Materialien, außer Acrylfarben nutzt sie auch Kohle, Kreiden, Sand, Papier und mehr.

Inspiration aus Skandinavien

Hans-Dieter Isler hat sich bei Reisen durch Skandinavien von historischen Schmiedeobjekten begeistern lassen. Sie sind oft einfach strukturiert, wirken bei ihm aber stark. Isler erlernte das Schmieden daraufhin selbst und arbeitet in seine Objekte Holz, Glas und Acrylglas mit ein. Oft lässt er sich von der Natur inspirieren.

Die Vernissage beginnt am Mittwoch, 29. September, um 17 Uhr. Die Scheune, Meerstraße 9, ist dann freitags von 14 bis 18 Uhr sowie an Wochenenden und Feiertagen von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Weitere Besuchszeiten können unter Telefon (0162) 1072403 vereinbart werden. Der Eintritt ist frei.

Von Sven Sokoll