Wunstorf

Fachkräfte, die sich um die bestmögliche Entwicklung von Kindern sorgen, haben sich in einem Arbeitskreis zusammengetan. Nachdem der Austausch in den vergangen Monaten etwas zurückstehen musste, wollen sie ihn Ende September jetzt wieder aufnehmen.

Kathrin Block, die in Wunstorf eine heilpädagogische Praxis betreibt, hat den Arbeitskreis vor zwei Jahren erstmals organisiert. Damals standen rund 20 Institutionen auf dem Verteiler. „Ich hatte als Fachberaterin in Integrationskitas damals schon viel mit unterschiedlichen Professionen zu tun und habe es deshalb als meine Aufgabe betrachtet, das in die Hand zu nehmen“, sagt sie. Mittlerweile machen rund 60 Partner aus Wunstorf, Neustadt, Garbsen und Seelze mit, darunter neben Kitas, die regulär oder integrativ arbeiten, auch die Lebenshilfe, die KRH Psychiatrie, Kinderärzte, Ergotherapeuten, Logopäden und Physiotherapeuten. „Wir haben uns weiterentwickelt“, resümiert Block.

Gemeinsam fallen Diagnosen leichter

Im Mittelpunkt stehen Kinder in den ersten Lebensjahren, die einen besonderen Förderbedarf haben. Den zu erkennen und geeignete Therapeuten zu finden fällt den Beteiligten leichter, wenn sie sich untereinander über die anonymisierten Fälle austauschen können. Meistens fallen die Kinder erstmals auf, weil ihre Sprache beeinträchtigt ist oder sie sich besonders verhalten. Block arbeitet auch in drei der vier Städte in der Lenkungsgruppe des Projekts Frühe Hilfen, Frühe Chancen der Region Hannover mit, das Informationen und Hilfsangebote für Familien mit Kindern im Alter bis sechs Jahren bündelt. So hat sie die Chance, das Wissen aus beiden Netzwerken zu verknüpfen.

Neben Zusammenkünften in großer Runde zweimal im Jahr haben sich aus dem Arbeitskreis weitere Angebote wie Seminare und Themenabende entwickelt, zuletzt etwa zur Hörfrühförderung. Das große Treffen im April ist wegen der Corona-Pandemie ausgefallen. „Doch wir haben viele Bitten bekommen, dass wir uns wieder austauschen sollen“, sagte Block. „Dabei wird sicher die Corona-Zeit eine zentrale Rolle spielen“, sagte sie.

Nächste Runde ist als Videokonferenz geplant

Beim nächsten Termin am Mittwoch, 30. September, zwischen 17 und 19 Uhr werden die meisten Teilnehmer nur per Videokonferenz dabei sein. Um das technisch gut umsetzen zu können, beteiligt sich dieses Mal auch Lena Wittich bei der Organisation. Sie kümmert sich bei der Region Hannover im Team für die Kindertagesbetreuung um Inklusion und Integration. Wer noch mitmachen will, kann eine E-Mail an die Adresse block-kathrin@gmx.de schreiben.

Von Sven Sokoll