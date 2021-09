Wunstorf

Der Kammerchor Schloß Ricklingen ist immer für eine Überraschung gut. Für ihren jüngsten Auftritt in Wunstorf haben sich die Sängerinnen und Sänger allerdings auch von ganz pragmatischen Überlegungen leiten lassen. In zwei Auftritten am Sonnabend, 18. September, in der Neuapostolischen Kirche in Wunstorf sind unter Leitung von Philip Lehmann sowohl adventlich-besinnliche Werke als auch Popmusik zu hören. Das Adventskonzert 2020 musste coronabedingt ausfallen.

Innehalten und erinnern

Robbie Williams, die Eurythmics und Annette Humpe sind ebenso im Programm zu finden wie Adventsmusik, die das Publikum gern mitsingen darf. Nach eigenen Angaben will der Kammerchor „ein Konzert zum Nachdenken, Innehalten und zum Erinnern“ präsentieren. „Die vergangene Zeit hat uns neben Proben und Konzerten auch das Adventskonzert genommen, das immer ein magischer Moment in einer besonderen Zeit ist. Was uns in Zukunft noch genommen wird, vermag niemand zu sagen – dem Chor vielleicht wieder das Adventskonzert“, schreibt Dörte Witthohn. Darum jetzt auch ein bisschen Advent.

Die Konzerte des Kammerchores Schloß Ricklingen beginnen am Sonnabend, 18. September, um 15 und um 17.30 Uhr in der Neuapostolischen Kirche, Hagenburger Straße 14, in Wunstorf. Ein sorgfältiges Hygienekonzept wird dafür sorgen, dass sich Sänger und Publikum wohlfühlen können. Der Eintritt ist frei, der Chor freut sich über Spenden. Weitere Informationen gibt es auf der Homepage des Ensembles unter www.kammerchor-schloss-ricklingen.de.

Von Gert Deppe