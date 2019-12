Wunstorf/Schloß Ricklingen

Der Kammerchor Schloß Ricklingen gibt am Sonnabend, 7. Dezember, ab 18 Uhr in der Corvinuskirche in Wunstorf, Arnswalder Straße, ein weihnachtliches Konzert unter dem Namen „gemütliches Adventsstündchen mit Kammerchor und Freunden“.

Mit Unterstützung der Musikschule Wunstorf, unter Leitung von Elisabet Heinecken, wollen sie das Publikum in festliche Stimmung versetzen. Kleine Lesungen und viel Musik prägen die Veranstaltung, kündigen die Veranstalter an. Das Publikum ist aufgefordert, bei bekannten Liedern mit einzustimmen.

Interessierte können sich unter www.kammerchor-schloss-ricklingen.de über den Kammerchor und dessen Konzerte informieren.

Von Jehaan Elhout