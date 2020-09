Wunstorf

Eine „Wunstorfer Visitenkarte“ hat am Freitag den Goldrand erhalten: Die ehemalige CDU-Politikerin und Bundestagsabgeordnete Monika Brüning ist in der Abtei mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden. Wegbegleiter und Bürgermeister Rolf-Axel Eberhardt dankte der kämpferischen Wunstorferin für jahrelanges, nachhaltiges Wirken in der Stadt. Staatssekretär Hendrik Hoppenstedt zog seinen Hut vor einer beeindruckenden Lebensleistung.

Brünings Nachfolger im Bundestag, Hendrik Hoppenstedt, zieht den Hut vor der Lebensleistung der Weggefährtin. Quelle: Markus Holz

Visitenkarte für bürgernahe Arbeit

Brüning sei bis heute eine Visitenkarte für bürgernahe parlamentarische Arbeit in Berlin, für Wunstorf und die CDU in Niedersachsen, sagte Hoppenstedt. Er hatte den Wahlkreis nach Brüning 2009 direkt gewonnen. „Ich hatte immer den Eindruck, dass die Arbeit für die Menschen dein Antrieb war“, sagte Hoppenstedt, „es gab kein Anliegen, das zu klein gewesen wäre. Du hast dich hartnäckig eingesetzt für die Ziele, die dir wichtig waren – manchmal bis zur Grenze der Penetranz und fast immer sehr erfolgreich.“

Bürgermeister Rolf-Axel-Eberhardt dankt Monika Brüning für die Unterstützung seiner Arbeit. Quelle: Markus Holz

Verlässliche Partnerin

Zu Brünings Erfolgen in Wunstorf zählen unter anderem der Erhalt des Fliegerhorstes, das beeindruckende Wachstum der Johanniter-Verbandes Wunstorf-Steinhude, die Gründung des Freundeskreises Fliegerhorst oder die Gründung des Vereins der Bau-Hof, der am Sonntag sein 25-jähriges Bestehen feiert. Fast zwei Jahrzehnte war Monika Brüning, Mutter von vier Kindern, kommunalpolitisch aktiv – im Ortsrat, im Rat, als CDU-Vorsitzende. Meist an ihrer Seite: Ehemann Dieter, vor fünf Jahren mit dem Verdienstkreuz ausgezeichnet. „Ich ward für mich das Dreamteam, auf das ich mich immer verlassen konnte“, sagte Eberhardt. Der Mensch Monika Brüning sei „gelebtes Ehrenamt“, sagte Eberhardt, „ohne dies geht es nicht in unserer Gesellschaft. Meine Hochachtung. Wir sind stolz in Wunstorf.“

Bundespolitikerin setzt sich für Fliegerhorst ein

Brüning war von 2002 bis 2009 Mitglied des Bundestages, rückte von Beginn an in den Verteidigungsausschuss ein und begann, die Interessen der Soldaten und ihrer Familien zu erkennen und zu vertreten. Sie war die erste Frau im Dienstgrad eines Majors, später eines Oberstleutnants der Reserve. „Zudem rückte sie das Thema Posttraumatische Belastungsstörung von Soldaten, Polizisten, Katastrophenschützern und Rettungskräften in den Fokus“, heißt es in der Laudatio. Brüning habe dafür gesorgt, dass die damals rudimentäre Versorgung der Erkrankten erheblich verbessert worden ist. Seit 2005 ist Brüning Kuratoriumsmitglied der Stiftung St. Barbara, die sich der Minenbeseitigung in ehemaligen Kriegsgebieten widmet und Hilfe für Minenopfer leistet.

Großes Herz für die Johanniter

Zu Brünings Einsatzfeldern gehörte der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, der Verein Altenzentrum Wunstorf und die 2004 die Gründung des Förderkreises für Palliativmedizin und -pflege im Klinikum Hannover. Besonders verbunden war und ist die heute 69-Jährige den Johannitern. Alle ihre vier Kinder sind dort ehrenamtlich engagiert. „Ich freue mich sehr, dass ich das so weitergeben konnte – ohne dass ich Druck ausgeübt hätte“, sagte sie ihrer Dankesrede. Von 2006 bis 2018 war sie die Ortsbeauftragte. Unter ihrer Leitung sind die Angebote erheblich gewachsen. Dass die Johanniter einen Standort mitten in der Stadt haben, ist auch ihr Verdienst. Die gebürtige Bremerin ist gelernte Wirtschaftsinformatikerin. Ende 2018 legte Brüning aus privaten Gründen alle Ämter nieder. „Was Du an Lebensleistung vollbracht hast, übersteigt das Übliche bei weitem“, sagte Hoppenstedt.

Von Markus Holz und Anke Lütjens