Wegen des Wintereinbruchs mit starken Schneefällen und Schneeverwehungen kann es in Ausnahmefällen dazu kommen, dass es bei der Abfall- und Wertstoffabfuhr zu Einschränkungen kommt. „Wir appellieren an die Menschen in der Region Hannover, die Zugänge zu den Mülltonnen schnee- und eisfrei zu halten sowie die Abfälle nicht zu früh rauszustellen“, sagt der Geschäftsführer der Abfallwirtschaft Hannover (Aha), Thomas Schwarz. Das erleichtere den Beschäftigten die Arbeit unter diesen widrigen Bedingung.

Tonnen wieder auf das Grundstück stellen

„Sicherheit steht für die Fahrer der schweren Müllfahrzeuge an erster Stelle“, so Schwarz weiter. Aha bittet darum, bei nicht erfolgter Abfuhr die Tonnen wieder auf das Grundstück zu holen. Bei der nächsten regulären Abholung werden die Abfälle und Wertstoffe dann mitgenommen. Mögliche Mehrmengen können nach Angaben des Geschäftsführers neben den regulären Müll gestellt werden. Das Unternehmen Remondis hat sich dazu entschieden, die Abfuhr der gelben Säcke bis Freitag, 12. Februar, ausfallen zu lassen.

Abfälle können an Tonnen festfrieren

Schnee und Kälte können auch bei der Leerung der Tonnen zu Problemen bei der Abfuhr führen. Bei Temperaturen unter null Grad können feuchte Abfälle an den Innenwänden der Mülltonnen festfrieren. Aha empfiehlt daher, den Boden der Behälter mit Pappe oder mit einigen Lagen Zeitungspapier auszulegen. Sehr feuchte Abfälle sollten in Zeitungspapier eingewickelt werden, bevor sie in der Tonne landen. Das gilt besonders für Bioabfälle.

Die Wertstoffhöfe müssen zunächst geräumt und gestreut werden, sodass nicht bei allen eine pünktliche Öffnung garantiert werden kann. Aha bittet darum, nicht unbedingt nötige Besuche auf den Wertstoffhöfen zu verschieben, bis sich die Wetterlage gebessert hat.

Von Anke Lütjens