Songs von Queen und Gershwin erklingen am Donnerstag, 15. Juli, im Bürgerpark Wunstorf. Zu Gast auf der Naturbühne ist dann Pianistin Kira Leona Urban aus Garbsen. Der Auftritt im Grünen ist kostenlos.

Pianistin Kira Leona Urban gibt Unterricht an der Universität Hildesheim sowie der Musikschule Neustadt: Am 15. Juli spielt sie in Wunstorf. Quelle: privat