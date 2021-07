Steinhude

Mit Musik in den Sonnenuntergang schippern: Bei abendlichen Rundfahrten auf dem Steinhuder Meer wollen die Steinhuder Personenschifffahrt und der neue Gastwirt Björn Penno ihren Gästen ganz besondere Erlebnisse bescheren. Dafür sticht das Fahrgastschiff „Steinhude“ auch mal abends vom Anleger Strandterrassen in Steinhude aus in See.

„Fahrt in die Dämmerung“, heißt es donnerstags zur besten Feierabendzeit. Auf der rund zweistündigen Rundfahrt mit Live-Musik aus der Quetschkommode werde das Schiff zur Seefahrerkneipe, kündigen die Veranstalter an. Und bei einem Halt an der schwimmenden Posttonne können die Gäste auch noch Grüße direkt vom Meer an ihre Lieben senden. Los geht es jeweils um 18 Uhr, zusteigen sollten die Passagiere eine Viertelstunde vorher. Die Rundfahrt, auf der auch Speisen und Getränke angeboten werden, kostet 16 Euro pro Person.

Talentierte Musiker kommen aufs Boot

„Schiffsmusik“ gibt es dann an ausgewählten Freitagen: Dann begleiten talentierte Singer/Songwriter die Bootsfahrt. Die Steinhuder und Hagenburger Band One Eighty Five ist am 9. Juli und am 17. September dabei, das hannoversche Multitalent John Winston Berta am 16. Juli und 27. August. Das Duo Kilian & Igor unterhält die Gäste am 30. Juli mit Kontrabass und Saxofon, und Kevin Rabemanisa und seine Band haben am 13. August und 10. September eine Mischung aus Folk, Pop, Funk und Weltmusik im Angebot. Abfahrt ist jeweils um 19.30 Uhr, das Boarding beginnt eine halbe Stunde früher. Die Fahrten dauern jeweils rund 2,5 Stunden, und die Tickets kosten 25 Euro.

Kevin Rabemanisa kommt mit seiner Band an Bord der „Steinhude“. Quelle: privat

„Summer Feelings“ mit DJ an Bord

Heiß soll es bei den „Summer Feelings“-Abenden bei Soul, Funk, Drinks und Barbecue an Bord werden. Jeweils sonnabends, 24. Juli, 7. und 21. August sowie 4. September, beginnt das Abendprogramm mit Willkommensgetränken an der nahen Sunset Lounge, Neuer Winkel, ab 18 Uhr. Nach dem Boarding ab 19 Uhr startet die Rundfahrt mit kalten Getränken und heißen Beats vom DJ um 19.30 Uhr. Dazu gibt es ein Grillbüfett. Auch diese Rundfahrt dauert rund 2,5 Stunden, Tickets gibt es für 45 Euro.

Weitere Informationen und Angebote finden sich auf der Internetseite der Personenschifffahrt auf www.steinhuder-meer.de. Reservierungen und Informationen unter Telefon (05033) 1721, oder per E-Mail an info@steinhuder-personenschifffahrt.de.

Von Kathrin Götze