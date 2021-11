Wunstorf

Mehr als sieben Millionen Fans in 50 Ländern rund um den Globus hat die Tanzgruppe Rhythm of the Dance während ihres 22-jährigen Bestehens begeistert. Am Dienstag, 11. Januar, machen die irischen Stepptänzer um 20 Uhr Station im Stadttheater Wunstorf. Die flinken Füße und ihre Musiker stehen für pulsierende Rhythmen, pure Energie und melodische Klänge. Die zweistündige Show bietet nach Angaben des Veranstalters RGV Events Tanz, Musik und Kultur von vorkeltischen Zeiten bis zu modernen Sounds von heute.

Tänzer absolvieren 25 Kostümwechsel

Mit hoher Geschwindigkeit wirbeln die Tänzerinnen und Tänzer über das Parkett. Weitere Merkmale der Show sind ein aufwendiges Licht- und Soundkonzept, fantasievolle Kostüme und die typischen irischen Klänge. In Blitzgeschwindigkeit absolvieren die Tänzerinnen und Tänzer 25 Kostümwechsel. Die Mischung aus Tanz, Gesang und Musik solle die Zuschauer auf eine aufregende Reise durch die Zeiten mitnehmen und sie mit ihrer Energie begeistern, kündigt der Veranstalter an.

Musiker spielen typisch irische Instrumente

Die Musiker der Live-Band beherrschen eine Bandbreite an teils außergewöhnlichen Instrumenten. Dazu zählen die traditionellen Uileann Pipes (Irischer Dudelsack), der Bodhran (Irische Rahmentrommel), Geigen, Flöten, Ziehharmonikas, Harfe und Banjo. Beim Tanzen gibt es keine Sprachbarrieren, daher ist die Show auch international erfolgreich.

Die erlebten beispielsweise in China 50.000 Besucher live und 750 Millionen im Fernsehen. Preise gab es in Russland und Polen. In den USA spielte die Gruppe zwei Monate am Stück im Themenpark der Country-Sängerin Dolly Parten in der Nähe von Tennessee. Karten zum Preis von 39,90 Euro sind bei allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.

Von Anke Lütjens