Wunstorf

Das Tanzcentrum Kressler will sein Angebot in Wunstorf verstärken und so auch dort zu einer vollwertigen Tanzschule nach den Standards des Allgemeinen Deutschen Tanzlehrerverbands (ADTV) werden. Neben der Zentrale in Garbsen hatte Kressler in den vergangenen Jahren schon seine Präsenz in Neustadt ausgebaut. In Wunstorf haben die Tanzlehrer schon seit etwa vier Jahren zumindest Schülerkurse angeboten. „Wir wurden immer wieder gefragt, wann es auch Kindergruppen und Paartanzkurse für Erwachsene gibt“, sagte Schulleiter Jens Kressler.

Corona hat zu einer zehnmonatigen Tanzpause geführt, doch nach den Sommerferien will das Familienunternehmen jetzt das Angebot von zwei auf fünf Tage pro Woche ausdehnen. Betreiberin Irene Hermann hat den Schauplatz, die Stay & Joy Location im früheren Wunstorfer Festsaal, Hindenburgstraße 56, gerade umfangreich renoviert. Auch eine Anlage für gesunde Raumluft wurde installiert. Nach den schwierigen Zeiten für die Tanzschulen spricht Kressler von einer „Flucht nach vorn“ – und hofft, dass die Pandemie ihm nicht doch wieder einen Strich durch die Rechnung macht.

Auftakt ist Eröffnungswochenende

Zu den Grundkursen zählen weiter alle wichtigen Standard- und Lateintänze. „Wir haben allerdings festgestellt, dass unsere Gäste sich heute lieber schnell auf einzelne Tänze spezialisieren wollen, und haben auch entsprechende Angebote.“ Außerdem bietet Kressler Zumba-Kurse an und will für Drei- bis Sechsjährige sowie für die Altersgruppen ab sieben und ab zehn Jahren neue Kindertanzgruppen in Wunstorf einrichten. Auch die Schülertanzkurse starten wieder.

Das Angebot in Wunstorf verantworten Niklas Schumacher und Lena Xander. Zum Auftakt wollen Kresslers vom 10. bis zum 12. September ein Eröffnungswochenende mit unterschiedlichen Partys und einem Tag der offenen Tür anbieten. Das genaue Programm, das auch noch etwas von der aktuellen Corona-Lage abhängt, ist unter www.kressler.de/wunstorf nachzulesen.

Von Sven Sokoll