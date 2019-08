Wunstorf

Kater Moritz wurde aus einer Vermittlung zurückgegeben, da die andere Katze im Haus ihn überhaupt nicht akzeptiert habe, teilt der Tierschutzverein Wunstorf-Steinhuder Meer mit. Da er sensibel und recht zurückhaltend ist, hat ihn die Situation so gestresst, dass die Halter ihn schweren Herzens abgegeben haben. Moritz ist rund 13 Jahre alt und ein lieber Kerl, wenn er jemanden kennengelernt hat. Bei Fremden kann er auch schon mal zeigen, dass er es nicht gut findet, wenn er zu sehr bedrängt wird.

Derzeit liegt Moritz viel in einer der Höhlen in seinem Raum und zeigt sich nur selten. Daher könnte eine Vermittlung nach Einschätzung des Tierheims schwierig werden. Aber wegen seiner Art und seines Verhaltens hat der kastrierte Kater es verdient, in ein schönes neues Zuhause zu ziehen. Bisher hat Moritz nur in einer Wohnung gelebt. Das kann auch zukünftig so sein, wenn dort ein lieber, zurückhaltender Artgenosse lebt, der Moritz nicht bedrängt.

Ausnahmsweise würde das Tierheim den Kater als Einzelkatze in eine Wohnung vermitteln. Das aber nur unter der Voraussetzung, dass die Menschen viel Zeit für ihn haben. Sonst kann er auch in ein Zuhause mit gesichertem Freilauf einziehen. Moritz erhält spezielles Futter (Urinary) und darf gern noch etwas abnehmen. Bei Fragen sind die Mitarbeiter des Tierheims unter Telefon (0 50 31) 6 85 55 zu erreichen.

Von Anke Lütjens