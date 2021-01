Luthe

Für diejenigen, die im neuen Jahr an ihrem Gewicht arbeiten möchten, bietet die Volkshochschule Hannover-Land ( VHS) den Onlinekurs „Gesund abnehmen – dauerhaft das Wunsch- und Wohlfühlgewicht halten“ an. Die kompakte Infoveranstaltung ist für Mittwoch, 27. Januar, von 18 bis 19.30 Uhr geplant ( Kursnummer 211GB0202). Dabei geht es unter anderem darum, wie man mit natürlichen Lebensmitteln abnehmen kann ohne zu hungern – und was bei einer Heißhungerattacke zu tun ist. Die Teilnahme kostet 9 Euro.

Ein zweites Onlineangebot dreht sich um das Thema Demenz. In Kooperation mit der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft ist für Donnerstag, 21. Januar, von 18 bis 20.15 Uhr eine anschauliche Einführung in das Thema geplant ( Kursnummer 211GM0000).

Anzeige

Kurzfilme und Demenztest ergänzen Vortrag

Der Kompaktkurs richtet sich an Interessierte, Betroffene mit beginnender Demenz und an Angehörige. Kurzfilme und ein Demenztest ergänzen den Vortrag. Darüber hinaus gibt der Referent einen Einblick in seine Arbeit mit Erkrankten. Er gibt einen Überblick, welche Netzwerke Hilfestellung bieten. Die Teilnahme kostet 7 Euro.

Anmeldungen sind online möglich

Interessierte können sich unter Angabe der jeweiligen Kursnummer online unter www.vhs-hannover-land.de anmelden. Die VHS nimmt Anmeldungen auch unter Telefon (05137) 9800330 oder per E-Mail an info@vhs-hannover-land.de entgegen.

„Zusammenhalten – Zusammen lernen“ lautet das Motto des neuen Programmheftes, das ab Montag, 18. Januar, an den bekannten Auslagestellen erhältlich ist.

Von Anke Lütjens