Mesmerode

Bluten die Schützenvereine langsam aus, weil ihnen junge Erwachsene fehlen und Nachwuchswerbung kaum auf Resonanz stößt? Wie lange reicht noch das Geld der Vereine für Modernisierungen und Schützenfeste? Fragen, mit denen Delegationen aus Wunstorf, Neustadt und Garbsen am Sonntag zum Kreisschützentag in Mesmerode anreisen werden. Vor der Versammlung haben wir mit Torsten Faltinat ( Luthe), Friedrich Stolte ( Mesmerode) und mit Walter Sternberg gesprochen. Er ist seit 2004 Vorsitzender des Kreissportschützenverbandes (KKSV) Neustadt.

Die Schützengesellschaft Mesmerode feiert in diesem Jahr ihr 150-jähriges Bestehen. Darum darf sie am Sonntag den Kreisschützentag ausrichten. Dem Verband gehören 54 Vereine aus Wunstorf, Garbsen, Neustadt und seit der Auflösung des Schützenverbandes Leine auch vier Vereine aus Seelze an. Damit hat der Verband rund 430 neue Mitglieder bekommen.

Vereine stellen Stände auf digital um

Wenn schon das Interesse an Brauchtum und Geselligkeit sinkt, wollen viele Vereine wenigstens das Sportschießen hochhalten. Sie stellen ihre Schießstände von Zuganlagen auf Elektronik um. Geschossen wird weiter mit Blei. Treffer werden auf einem Bildschirm angezeigt, das Ergebnis am Drucker ausgedruckt. Das bedeutet für die Vereine hohe Investitionen, pro Stand rund 5000 Euro. Der Schützenverein Luthe zum Beispiel hat das hinter sich: „2019 haben wir unseren Kleinkaliberstand für einen fünfstelligen Betrag erneuert, um den Ansprüchen des heutigen sportlichen Schießens gerecht bleiben zu können und um Interessierten und anderen Schützen einen Anreiz für unseren Verein zu bieten“, sagt Torsten Faltinat, Vorsitzender der Luther Schützen.

Faltinat : „Wir fühlen uns im Stich gelassen“

Woher kommt das Geld? Kurz: Aus dem Verein. Faltinat kritisiert, dass der Verein im Vergleich zu anderen Vereinen in der Stadt und zu anderen Städten ziemlich allein gelassen werde. Die Stadt Garbsen beispielsweise bezuschusse derartige Vorhaben und übernehme teilweise auch Nebenkosten der Schützenhäuser. Die Luther Schützen müssen auch ihr Schützenhaus und die Grünanlagen selbst in Schuss halten. „Wir fühlen uns von der Stadt im Stich gelassen. Es wäre schade, wenn Schützenvereine nach und nach verschwinden, weil sie die Kosten nicht mehr alleine tragen können“, sagt Faltinat.

Der Aufwand wird immer größer

Friedrich Stolte von der Schützengesellschaft Mesmerode sieht ein weiteres Problem: „Einerseits wird die Vereinsarbeit immer aufwändiger, schwieriger und bürokratischer. Andererseits sinkt die Bereitschaft, ehrenamtlich mitzuarbeiten“, sagt Stolte. Dazu kommen der demografische Wandel, Nachwuchsmangel, Konkurrenzangebote, Strukturwandel im Dorf sowie der Verlust von Lust an Geselligkeit und Gemeinschaftssinn.

Die drei Vorsitzenden sind sich sicher, dass es weiter Schützenfeste geben wird, nur nicht überall. „Es wird immer schwieriger, es finanziell zu stemmen“, sagt Sternberg, „in kleinen Dörfern wie Idensen und Klein Heidorn gibt es das nicht mehr.“

Junge Erwachsene fehlen den Vereinen

Schützenvereine beobachten in ihrer Altersstruktur ein Lücke: „Kinder und Jugendliche sind bei uns relativ gut und erfolgreich vertreten, die älteren Mitglieder auch. Aber die jungen Erwachsenen fehlen uns“, sagt Faltinat. Gerade in diesem Bereich sei es schwer, Interessierte zu finden. Viele Vereine entwickeln eine große Kreativität, wenn es darum geht, Nachwuchs zu finden und zu halten. Ferienpassaktionen, Blasrohrschießen oder Sommerbiathlon (Laufen und Schießen) und Schießen mit dem Lichtpunktgewehr ab sechs Jahren. „Auch Wettkämpfe und die Teilnahme an Meisterschaften machen den Sport für Kinder und Jugendliche attraktiv“, meint Sternberg.

Stolte erlebt das in Mesmerode anders. „Heute ist es schwierig, Jugendliche für Vereine zu gewinnen, die es von ihren Eltern nicht vorgelebt bekommen. Selbst mit einem Tag der offenen Tür weckt man kaum Interesse.“ Trotz Erweiterung der Angebote gebe es kaum mehr Zulauf.

Mitgliederzahl ist insgesamt stabil

„Insgesamt ist die Mitgliederentwicklung im KKSV stabil“, sagt Sternberg. Das könne sich im Verein vor Ort aber anders darstellen. Der Verband war mit 4658 Mitgliedern ins Jahr 2019 gestartet, am Jahresende waren es 5351. Der aktuelle Mitgliederstand liege bei 5100, sagt Sternberg. Er wird in der Versammlung am Sonntag verkünden, dass nach vielen Jahren erstmals wieder ein Kreisschützenfest ausgerichtet wird: Sonntag, 10. Mai, in Osterwald Oberende in Garbsen.

Lesen Sie auch

Von Anke Lütjens