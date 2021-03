Wunstorf verschiebt Fest zum Stadtjubiläum auf 2022

Wunstorf

Die große Sause im Juni fällt aus, das Fest zum Stadt- und Stiftsjubiläum ist als Stadtfest auf 2022 verschoben. Denn zu unsicher ist den Veranstaltern die Corona-Lage. Sie können jetzt keine Verträge mit Schaustellern, Künstlern, Technikern und Dienstleistern schließen. Trotz der Absage haben die Stadt und ihre Partner aber offenbar Möglichkeiten gefunden, den Anlass „1150 Jahre Wunstorf und Stiftskirche“ nicht einfach vorbeiziehen zu lassen.

Für den scheidenden Bürgermeister Rolf-Axel Eberhardt ist das nicht irgendeine Absage. An den Jubiläumsfeierlichkeiten hätten sich mehr als 50 Vereine, Verbände und Organisationen beteiligt. Das Fest habe Gemeinschaft bewiesen und gestiftet. Für Eberhardt selbst wäre es ein glänzender Anlass gewesen, sich von dieser Gemeinschaft im großen Rahmen zu verabschieden, bevor seine Amtszeit im Herbst endet. Jetzt fällt das alles eine Nummer kleiner aus.

Stadtfest im Juni 2022

Das Stadtfest im Jubiläumsjahr war für 18. bis 20. Juni 2021 geplant. Das große Festwochenende mit „Lange Nacht der Kirchen“ und Stadtfest soll genau ein Jahr später vom 17. bis 19. Juni den Abschluss der coronagerechten Veranstaltungsreihe bilden. Diese beginnt mit einer gewitzten Idee der Hör-Region Hannover. Sie heißt Klingende Laterne, hat 2018 in Burgdorf begonnen und war 2019 in Seelze zu Gast. An Laternen im Bereich der Altstadt werden Passanten Episode aus der Geschichte der Stadt hören können, über kleine Lautsprecher oder über Smartphone und Kopfhörer.

Einfach an die Laternen herantreten, den QR-Code mit dem Smartphone einscannen und los geht’s. Themen werden die Abtei, der Kuhbrunnen, die Steinhuder Meerbahn und andere historisch typische Episoden aus der Stadtgeschichte sein. Die Laternen sollen ab dem 13. April für mehrere Wochen klingen.

Hauke Jagau kommt aufs Blaue Sofa

Zweiter Termin ist der 17. Juni mit dem Besuch von Hauke Jagau. Der ebenfalls im Herbst scheidende Regionspräsident wird mit Eberhardt auf dem „Blauen Sofa“ der Region Platz nehmen zu einem Podiumsplausch über Vergangenheit und Gegenwart der Region und der Auestadt. Parallel dazu soll eine Ausstellung mit vielen bisher unveröffentlichten Fotografien zu sehen sein. Diese stammen vom gestorbenen Wunstorfer Fotografen Frohwalt Boedtger. Er hat dem Stadtarchiv eine große Menge an Negativen vermacht, die unter anderem Stadtansichten ab der Nachkriegszeit dokumentieren. Von Boedtger und seinem Kollegen Heiner Giebel stammt das Buch „Wunstorf im Wandel der Zeit“.

Festgottesdienst in der Stiftskirche

Veranstaltungshöhepunkt zum Stadt- und Stiftsjubiläum soll ein Festgottesdienst am 14. Oktober werden. Bis dahin soll die Sanierung der Stiftskirche beendet sein. Den ursprünglich geplanten Abschluss der Arbeiten zu Ostern 2021 kann die Klosterkammer nicht halten. Einen Tag nach der Feier in der Kirche soll der Ortspreis Wunstorf verliehen werden – an jemanden, der gleichermaßen mit Stift und Stadt verbunden ist.

Von Markus Holz