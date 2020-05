Die Polizei Hannover hat drei mutmaßliche Trickbetrüger festgenommen, die offenbar regionsweit Beute machten. Am Dienstag schlugen die falschen Wasserwerker in Völksen zu, auf der Rückfahrt erfolgte der Zugriff mitten auf der Bundesstraße. Die Masche der Bande war besonders dreist: Sie kündigten sich im Vorfeld telefonisch an.