Um 23 Uhr ist bis auf Weiteres Schluss: Wegen steigender Infektionszahlen gilt jetzt in der Region eine Sperrstunde: Restaurants und Kneipen müssen frühzeitig schließen. Gastronomen kritisieren die Regeln, ein Wirt in Osnabrück klagt dagegen. Die Polizei kündigt Kontrollen an.