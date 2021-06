Gehrden

Das kommt durchaus überraschend: Nach nur einer Wahlperiode wird sich die AfD wieder aus dem Rat der Stadt zurückziehen. Zu den Kommunalwahlen im September wird die Partei nicht antreten. Das hat die AfD-Fraktion beschlossen. 2016 holte sie aus dem Stand 9,9 Prozent der abgegebenen Stimmen und war mit drei Mitgliedern im Rat vertreten.

„Nach langer interner Diskussion sind wir zu dem Entschluss gekommen, die von dem Rat mehrheitlich zu verantwortende Steuergeldverschwendung durch diverse Fehlentscheidungen nicht weiter zu begleiten“, sagt Sprecher Axel Brunner, der zusammen mit Lars Heiner und Heinrich Springhorn die Fraktion bildet. Seit Antritt der AfD im Jahre 2015 habe sich der Gehrdener Schuldenberg von 20 auf 66 Millionen Euro mehr als verdreifacht. Die Pro-Kopf-Verschuldung sei in der Stadt von 1333 Euro (2015) auf aktuell 4400 Euro gestiegen. „Wer den künftigen Generationen solch eine Schuldenlast durch Konzeptlosigkeit mit auf den Weg gibt, hat von Nachhaltigkeit und Verantwortung nicht die geringste Ahnung“, kritisiert Brunner. Jedes mittelständische Unternehmen wäre mit solch einer Führungsriege längst in der Insolvenz gelandet.

AfD spricht von Konzeptlosigkeit

Nach Ansicht der AfD fehlen Unternehmer im Rat, die eine verantwortungsvolle, langfristige Planung hätten realisieren können. Der Rat verfüge jährlich über knapp 30 Millionen Euro. „Diese verantwortungsvoll auszugeben, sehen wir nicht als Hobby an, sondern als Verpflichtung gegenüber dem Steuerzahler“, so Brunner.

In den zurückliegenden fast fünf Jahren seien alle Bemühungen, Steuergelder zu sparen, an den mehrheitlichen Gegebenheiten des Rats gescheitert. „Schwimmbad, Mensa, Schulen, Sporthallen, Waldkindergarten, Verwaltung, um nur einige zu nennen, haben wir versucht, durch Konzeptänderungen tragfähig und bezahlbar zu machen“, sagt Brunner im Namen der AfD-Fraktion. Diese Vorschläge seien meist nur mit Kopfschütteln quittiert worden. „Es wurde die Goldene-Wasserhahn-Lösung bevorzugt“, meint Brunner. Es wäre an der Zeit, solch eine Verschwendung durch private Haftung der Entscheider zu beenden. „Leider wird es dazu wohl nicht kommen, und die künftigen Generationen werden diesen irreparablen Schaden abtragen müssen“, sagt Brunner.

Kritik an den anderen Parteien

„Leider war es uns nicht möglich, mit nur drei von 29 Sitzen eine umfassende Korrektur vorzunehmen, da die Altparteien ihre verschwenderische Geldpolitik fortsetzen wollten und wollen“, sagt Brunner. Allen voran die Grünen, kritisiert die AfD. Sie hätten jedes Maß an Verantwortung für die nächsten Generationen verloren – mit immer neuen Anträgen, die an Geldverschwendung kaum zu überbieten gewesen seien. Die AfD-Fraktion könne und wolle eine solche Stadtpolitik nicht weiter begleiten.

Aus der Politik zurückziehen werden sich die Gehrdener AfD-Vertreter aber nicht. Es gebe diverse Neueintritte im Stadtverband Ronnenberg-Gehrden. Der Rückzug aus dem Rat habe daher auch nichts mit Personalproblemen zu tun. „Sollte die Stadt Gehrden nach einer eventuellen Zwangsverwaltung in den eigenständigen Verwaltungsmodus zurückkehren, ist es durchaus möglich, erneut für die Stadtratswahlen anzutreten“, meint Brunner. Vorerst werde aber nur noch der Stadtverband Ronnenberg-Gehrden unterstützt. „Kommunalpolitisch ziehen wir uns zunächst zurück“, sagt Brunner.

Von Dirk Wirausky