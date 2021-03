Region Hannover

Die Abfuhr von Abfällen und Wertstoffen rund um die Osterfeiertage verschiebt sich. Dies teilt die Abfallwirtschaft Region Hannover (Aha) mit. Die Touren der Müllabfuhr starten in der Woche vor Ostern zwei Tage früher. So wird der Müll von Montag, 29. März, bereits am Sonnabend, 27. März, abgeholt. Die weiteren Touren in dieser Woche verschieben sich folglich jeweils um einen Tag nach vorn, sodass die in der Regel für Freitag vorgesehene Abholung bereits am Donnerstag erfolgt. Die Abfuhrtermine in der Woche ab Ostermontag, 5. April, verschieben sich hingegen jeweils um einen Tag nach hinten bis einschließlich Sonnabend, 10. April.

Diese Regelungen beziehen sich auch auf die Abholung der Wertstoffe durch den Abfallentsorger Remondis. Darüber hinaus bleiben Deponien und Wertstoffhöfe an Karfreitag und Ostermontag geschlossen. Auch die Service-Hotline und die Gebühren-Hotline von Aha sind an diesen Tagen nicht besetzt.

Von Sarah Istrefaj