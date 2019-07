Gehrden

In fünf Wochen geht es schon wieder los: Am Sonntag, 8. September, findet in der Region Hannover der Entdeckertag statt. Es ist die mittlerweile 32. Auflage der beliebten Veranstaltung. Auch die Stadt Gehrden ist mit von der Partie und beteiligt sich mit einem Programm.

Hier ist was los:

Unter dem Motto Wisse...