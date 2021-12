Gehrden

Die Jungen und Mädchen aus der Gehrdener Grundschule Am Langen Feld können es kaum erwarten: Im Frühjahr werden auf einem extra eingerichteten Blumenfeld in ihrem Schulgarten rund 900 Tulpen blühen. „Wir haben die Tulpenzwiebeln selber eingepflanzt“, sagt der siebenjährige Elias stolz. Wie das Projekt weiterlaufen soll, verrät sein Klassenkamerad. „Wir werden die Blumen abschneiden und dann verkaufen“, sagt der sechsjährige Theo. Der siebenjährige Tom ist für die Bekanntgabe des Verwendungszwecks zuständig. „Mit dem Geld wollen wir Menschen helfen, die ganz arm sind.“

Praktischer Biologieunterricht und eine gemeinnützige Spendenaktion: Die Kinder aus der Gehrdener Grundschule haben zwei sinnvolle Projekte miteinander kombiniert. Welchem Zweck die erwirtschafteten Erlöse letztlich genau zugute kommen, darf laut Schulleiterin Stefanie Diemert die Schülervertretung in Kürze selbst festlegen. Die Tulpen sollen in Gehrden verkauft werden. „Das Geld, das wir damit verdienen, wird zugunsten von Kindern in der Welt gespendet, denen es nicht so gut geht“, sagt Diemert.

„Die Spitze der Tulpenzwiebel muss nach oben zeigen“

Profitiert haben von dem Projekt aber auch die Grundschüler. Jedes Mädchen und jeder Junge hat in den vergangenen Tagen genau fünf Tulpenzwiebeln eingepflanzt. Die Kinder setzten die Zwiebeln in Kleingruppen und mit Unterstützung der Lehrerinnen und Lehrer in ein neu angelegtes Tulpenbeet mit 180 Feldern ein. Der siebenjährige Hunter weiß inzwischen, was dabei zu beachten ist: „Erst muss man ein Loch graben, dann kommt die Blumenzwiebel rein, dann wird das Loch mit Erde zugeschüttet“, erklärt er. Damit die Grundschüler alle auf die notwendige Tiefe von rund zehn Zentimetern unter dem Erdboden achteten, benutzten sie zum Ausheben der kleinen Löcher ein Spezialgerät. „Die Spitze der Tulpenzwiebel muss nach oben zeigen“, sagt Hunter.

Im Frühling sollen 900 Tulpen blühen

Kurz vor dem Abschluss der Pflanzaktion achtete die pädagogische Mitarbeiterin Julia Kokott noch einmal darauf, dass die Kinder die notwendigen Feinheiten berücksichtigten. Für den Standort des neuen Blumenfeldes sei eine bislang freie Fläche im Schulgarten ausgewählt worden, sagt Kokott. Bevor mit dem Schneiden und dem Verkauf der Blumen die zweite Projektphase beginnt, können sich im Frühjahr aber alle erst einmal an der Blütenpracht erfreuen. „Dann werden ungefähr 900 Tulpen blühen“, verspricht Schulleiterin Diemert.

Von Ingo Rodriguez