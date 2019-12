Gehrden

Es ist viel los auf dem Wertstoffhof an der Nordstraße an diesem Freitag nach Weihnachten. Schon am frühen Vormittag kommen die ersten Kunden. „Der Hof war jetzt ein paar Tage geschlossen, und heute nutzen viele den freien Tag und vor allem das gute Wetter“, vermutet Aha-Mitarbeiterin Bianca Rose.

Gemeinsam mit ihren beiden Mitarbeitern nimmt sie nicht nur Sachen an, sondern kontrolliert auch, wie viel und vor allem was entsorgt werden soll. „Die EU macht Gesetze, und nach diesen müssen wir uns richten. So können hier Geräte wie Kühlschränke und Waschmaschinen nicht abgegeben werden“, sagt Rose. Angenommen werden nur elektrische Kleingeräte bis zu einer Höhe von 50 Zentimetern.

Kinder helfen ihren Großeltern

Detlef Ahrens möchte die Geschenke vom sogenannten Schrottwichteln loswerden. „Die Idee ist eigentlich ganz nett und macht auch immer wieder Spaß. Aber letztendlich nehmen sie nur Platz weg und werden doch weggeworfen“, erzählt der Bredenbecker.

Robin (9) und Simon (7) sind auch aus Bredenbeck nach Gehrden gekommen. Sie haben sich bei ihren Großeltern zum Monopolyspielen verabredet. Davor haben sie ihnen jedoch noch schnell geholfen, den Grünschnitt in die Säcke zu füllen und sie auf den Anhänger zu laden. „Das machen wir wirklich gerne. Und zu viert geht es richtig schnell“, sagt der Siebenjährige.

Georg hilft seiner Mutter Ulrike Schubert beim Entsorgen des alten Fernsehers. „Alleine hätte ich das schwere Gerät nicht schleppen können“, freut sich die Wennigserin über die Unterstützung ihres elfjährigen Sohnes.

Mit dem Lastenrad zur Deponie

Mit dem Lastenfahrrad sind Nicolas Heiringhoff und Delphine Guichard unterwegs. So bringen sie unter anderem Kartons und nicht mehr funktionierende Lichterketten zum Wertstoffhof. „Wir verbinden das Entsorgen gleich mit einer Fahrradtour. Das passt heute perfekt“, sagt der Gehrdener.

Unbedingt mal Ausmisten mussten auch Achim Flohr und Christian Herder. „Es hat sich so vieles angesammelt im Laufe der Zeit“, sagen beide übereinstimmend.

Einen alten Polstersessel und einen Tisch bringt Gabriele Thrien zum Sperrmüllcontainer. Sie habe jetzt die Wohnung ihrer Mutter „etwas gelichtet“ und die Möbelstücke seien unter anderem dabei aussortiert worden, erzählt die Gehrdenerin.

Günter Kruse zählt zu den Kunden, die Grünabfälle vorbeibringen. Allerdings hat Kruse vorher nicht etwa im Garten gearbeitet. „Der Wind hat uns in den vergangen Tagen jede Menge Laub vor die Haustür geweht. Das habe ich heute Morgen aufgesammelt und will es jetzt gleich loswerden“, erzählt er. „An Silvester soll schließlich alles schön aussehen“, meint der Barsinghäuser.

Unmengen an buntem Geschenkpapier haben Sascha und Christiane Arlt bei sich. „Nach der Bescherung mit 19 Gästen zu Heiligabend und 23 Gästen am ersten Weihnachtstag ist einiges zusammengekommen. Deshalb nutzen wir den freien Tag heute, um es wegzubringen“, erzählt das Ehepaar aus Langreder.

Gelassen beobachten Bianca Rose und ihre Kollegen das muntere Treiben auf dem Wertstoffhof. Geduldig und freundlich beantworten sie Fragen und helfen bei der Suche nach dem richtigen Container. Von Hektik ist bei den Aha-Mitarbeitern nichts zu spüren.

Von Heidi Rabenhorst