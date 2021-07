Leveste

In Leveste wird in Kürze eine BMX-Strecke am Regenrückhaltebecken nördlich des Baugebiets Im Bruchfeld gebaut. Der Ortsrat unterstützt das Projekt. Die Idee kam laut Ortsbürgermeister Michael Passior von einem neunjährigen Jungen aus dem Dorf. Er hatte einen Brief an Passior geschrieben, mit dem Wunsch, eine BMX-Strecke für Kinder und Jugendliche in dem Gehrdener Ortsteil anzulegen. Sogar ein Modell hatte der Neunjährige erstellt.

"Wir unterstützen das Projekt". Ortsbürgermeister Michael Passior zeigt das von einem Levester Jungen gestaltete Modell eines Pumptracks. Quelle: Dirk Wirausky

Passior war von der Idee begeistert. Er kontaktierte die Stadt, die wiederum keine Einwände gegen das Projekt hatte und genehmigte. Es folgte ein erstes Treffen im Juni, an dem 17 Personen teilnahmen. Dort wurde das weitere Vorgehen besprochen. Der Tenor: Die Arbeiten für die Strecke sollen zeitnah beginnen. Entstehen soll auf einem etwa 50 Meter langen Bereich ein geschlossener Rundkurs mit kleinen Wellen und Steilwandkurven. Als Vorbild für Leveste dient der Pumptrack in der Eilenriede in Hannovers Südstadt.

Strecke wird in Eigenregie umgesetzt

Das Projekt soll in Eigenregie verwirklicht werden. Als erster Schritt wird mit Unterstützung des stellvertretenden Ortsbürgermeisters Ludwig Giesecke Mutterboden auf der Fläche am Regenrückhaltebecken verteilt. „Wir brauchen dafür aber noch einen kleinen Bagger“, sagte Passior in der jüngsten Ortsratssitzung. Anschließend soll die Fläche mit einem Spezialgemisch verdichtet werden. Aktuell würden die Nutzungsbedingungen für den sogenannten Pumptrack ausgearbeitet, so Passior.

Das Areal in der Feldmark ist in den vergangenen Jahren mit Unterstützung von Einheimischen und der Stadt Gehrden umgestaltet worden. Vor mehr als zehn Jahren ist auf der Fläche auf Initiative des Ortsrates eine Spielfläche angelegt worden. Auf einem etwa 40 Meter langen Stück des Rückhaltebeckens wurde damals der Wasserverlauf verrohrt und verfüllt, zudem wurden an beiden Seiten jeweils zwei Holzpfosten aufgestellt, die den Kindern und Jugendlichen als Tore dienen sollen.

Die umgestaltete Fläche sollte den Bewohnern und den zahlreichen Kindern des Bruchfelds die Möglichkeiten geben, im Grünen und in Wohnortnähe zu spielen. Laut Passior sei das gelungen. Die Fläche werde viel genutzt. Doch nicht nur das. Die Levester Senioren haben sich dort ebenfalls engagiert. Im Herbst 2015 pflanzten sie am Regenrückhaltebecken 20 Obstbäume, und vor zwei Jahren stellten sie außerdem ein Insektenhotel auf.

Von Dirk Wirausky