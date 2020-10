Naturschutz in Hannover-Badenstedt - So helfen Rinder helfen beim Naturschutz: Am Benther Berg gedeihen wieder seltene Pflanzen

Mit einem besonderen Konzept der nachhaltigen Landwirtschaft ist es in Hannover-Badenstedt gelungen, rare Pflanzen am Benther Berg wieder heimisch zu machen. Die Landwirtsfamilie Otto setzt dafür auf eine schonende Beweidung des Grünlands – mithilfe von Galloway-Rindern.