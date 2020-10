Barsinghausen/Wennigsen/Gehrden

Der Arbeitsmarkt im Deistervorland hat sich im Oktober trotz der wieder aufflammenden Corona-Pandemie in sehr stabiler Verfassung präsentiert. Die Zahl der Arbeitslosen in Barsinghausen, Wennigsen und Gehrden ist im Oktober gegenüber dem Vormonat sogar ganz leicht gesunken. Zum Monatsende waren 1682 Männer und Frauen ohne Beschäftigung registriert, das ist eine Person weniger als Ende September. Die Arbeitslosenquote liegt unverändert bei 5,2 Prozent. Vor einem Jahr hatte diese allerdings noch bei 3,9 Prozent gelegen.

Die Arbeitsmarktzahlen hatten sich im Laufe des Frühjahrs und des Sommers langsam verschlechtert. Jetzt hat sich – allerdings vor Beginn des Teil-Lockdowns – die Lage zumindest vorübergehend stabilisiert.

Im Oktober haben sich in der Barsinghäuser Filiale der Arbeitsagentur 341 Männer und Frauen erstmals oder erneut arbeitslos gemeldet, das sind 28 mehr als im Vormonat. Gleichzeitig haben ebenfalls 341 Menschen ins Berufsleben zurückgefunden, das sind rund 40 mehr als etwa im August. Der Bestand an offenen Stellen hat leicht zugenommen: Ende Oktober waren 517 Arbeitsstellen in Barsinghausen, Wennigsen und Gehrden zu besetzen, das sind acht mehr als im September. Hoffnung macht, dass die Zahl der offenen Stellen damit deutlich größer ist als vor einem Jahr. Im Oktober 2019 hatte die Arbeitsagentur lediglich 372 Stellen zur Besetzung gemeldet.

Im Oktober haben die Arbeitgeber in den drei Calenberger Kommunen insgesamt 63 zusätzliche Stellen gemeldet. Im Jahr 2020 sind damit laut Arbeitsverwaltung bisher 707 freie Arbeitsstellen in Barsinghausen, Wennigsen und Gehrden der Behörde zur Besetzung gemeldet worden.

Von Andreas Kannegießer