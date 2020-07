Barsinghausen/Wennigsen/Gehrden

Die Volkshochschule Calenberger Land ( VHS) wartet in diesem Sommer mit einer Premiere auf: Zum ersten Mal gibt es unter dem Motto „Summertime“ ein größeres Veranstaltungsprogramm für Interessierte aller Altersstufen. Die Bildungseinrichtung bietet Kurse und Seminare in allen Kommunen ihres Einzugsbereichs an, der Schwerpunkt liegt aber in Barsinghausen.

Nach den Worten von VHS-Geschäftsführer Kersten Prasuhn hatte das VHS-Team schon vor Beginn der Corona-Krise geplant, in diesem Sommer Kurse anzubieten, um den Sommer „nicht nur zu einem Freizeit-, sondern auch zu einem Bildungserlebnis zu machen“. Im Zuge der Corona-Pandemie sei das nicht gerade einfacher geworden. „Wir möchten aber weiter ausgewählte Angebote durchführen, die natürlich nach unseren Hygieneregeln organisiert sind“, sagt der VHS-Chef.

Viele Themen im Sommerangebot

Das sommerliche Angebot der Volkshochschule umfasst Kurse aus verschiedensten thematischen Bereichen. Kreativ- und Bewegungsangebote gehören ebenso dazu wie Veranstaltungen, bei denen Weiterbildung im Mittelpunkt steht – wie etwa bei der sogenannten Kunstzeitreise. Für Kinder gibt es unter dem Motto „Kinderkurs Ferienprogramm“ mehrere Veranstaltungen.

Eine Einführung in das sogenannte Handlettering – das kunstvolle Gestalten von Buchstaben in handgeschriebenen Briefen – bietet die VHS am Freitag, 17. Juli, von 11 bis 17 Uhr im Barsinghäuser VHS-Gebäude am Langenäcker an. Drei Termine umfasst die Sommermalakademie der Volkshochschule für Anfänger und Geübte, die ebenfalls am 17. Juli im Dorfgemeinschaftshaus in Bredenbeck startet. Der erste Kursabend dauert von 17 bis 19 Uhr. Dozentin Jutta Lindner will den malbegeisterten Teilnehmern verschiedene Techniken vermitteln.

Theater und Tanz sind kostenlos

In den Gehrdener VHS-Räumen an der Hornstraße 2 findet von Montag bis Mittwoch, 20. bis 22. Juli, ein dreitägiger Comic-Zeichenkurs statt. Unterrichtet wird jeweils von 11 bis 16 Uhr, Kursleiterin ist Anja Rommerskirchen. Fünf Tage lang dauert der Kurs „Trommeln und Tanz – Integration in Bewegung“ vom 20. bis 24. Juli jeweils von 12 bis 17 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Bredenbeck. Der Kurs wird von einem Team um VHS-Chef Prasuhn geleitet und ist wegen einer Förderung für die Teilnehmer sogar kostenlos. Dazu gibt es eine Kinderbetreuung.

Ebenfalls kostenlos ist ein sechstägiges Theater-Kursangebot von Montag bis Sonnabend, 27. Juli bis 1. August, bei dem die Teilnehmer gemeinsam ein Theaterstück entwickeln und einstudieren wollen. Schauplatz ist jeweils von 10 bis 17 Uhr die Barsinghäuser VHS-Zentrale am Langenäcker.

Das Team der Volkshochschule Calenberger Land stellt das sommerliche Kursprogramm vor, das unter dem Motto „Summertime“ steht. Quelle: VHS

Die Kunstzeitreise ist am Donnerstag und Freitag, 23. und 24. Juli, jeweils von 17.30 bis 20.45 Uhr im Barsinghäuser VHS-Gebäude. Den Schwerpunkt des Seminars bildet ein Rückblick auf drei Jahrzehnte deutsche Kunstgeschichte in Verbindung mit bedeutenden historischen Ereignissen. Dabei soll es auch um die Frage gehen, was Kunst im jeweiligen politischen Zeitgeschehen bewirken kann. Die Fotografenmeisterin Christiane Neupert vermittelt in einem Kurs am Dienstag, 25. August, von 15 bis 20 Uhr in Barsinghausen, wie eigene Fotos auf Holz transferiert und so zu künstlerischen Unikaten gestaltet werden können.

Kinder stellen Waffeln her

Im Kinderferienprogramm vermittelt die VHS am Dienstag, 18. August, von 11 bis 14 Uhr in der Bert-Brecht-Schule in Barsinghausen, wie Waffeln für verschiedene Verwendungszwecke zubereitet werden können. Zwei Tage später, am 20. August, lernen Kinder in der Bert-Brecht-Schule, wie sogenannte Party-Pops – also Käsespieße, Miniatur-Plätzchen und allerlei Finger-Food – schnell selbst gestaltet werden können.

Eine Einführung in das traditionelle Bogenschießen bietet die VHS ab Freitag, 21. August, an drei Tagen von 16 bis 18 Uhr in Zusammenarbeit mit dem TSV Bantorf an. Schauplatz ist das TSV-Sportgelände am Wald oberhalb von Bantorf.

Weitere Informationen zu dem Sommerprogramm der VHS gibt es telefonisch unter (05105) 52160 oder unter der Adresse vhs-cl.de im Internet. Anmeldungen sind auch per E-Mail an Info@vhs-cl.de möglich.

Von Andreas Kannegießer