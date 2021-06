Barsinghausen/Wennigsen/Gehrden/Ronnenberg

Der Boom am Immobilienmarkt im Calenberger Land geht weiter und hat sich offenbar in Zeiten der Corona-Pandemie noch einmal verstärkt. Die extrem hohe Nachfrage nach Ein- und Zweifamilienhäusern, Eigentumswohnungen und Baugrundstücken hat Auswirkungen auf die Wertentwicklung von Grundstücken: Die sogenannten Bodenrichtwerte haben im vergangenen Jahr erneut deutlich zugelegt.

Das geht aus einem Bericht hervor, den der Gutachterausschuss für Grundstückswerte jetzt für die Region Hannover vorgelegt hat. Der Ausschuss ist beim Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung angesiedelt. Er hat für seinen Bericht alle Kaufverträge für Grundstücke, Häuser und Wohnungen ausgewertet, die im vergangenen Jahr in der Region abgeschlossen worden sind.

Der Bodenpreisindex in der Region Hannover ist im vergangenen Jahr für die sogenannten stadtfernen Bereiche – dazu gehören Barsinghausen, Wennigsen und große Teile von Gehrden – von 147 auf 158 geklettert. Als Basiswert 100 ist dabei das Jahr 2010 festgelegt worden, sodass sich Grundstücke binnen zehn Jahren um fast 60 Prozent verteuert haben. Bei Wohnungen und Häusern liegt die Wertsteigerung in Teilbereichen sogar noch darüber.

Höchste Preise in Waldnähe

In Barsinghausen haben im vergangenen Jahr 216 Häuser und bebaute Grundstücke für insgesamt 159,1 Millionen Euro den Besitzer gewechselt. Hinzu kamen 88 Kaufverträge für Wohnungen oder anderes Teileigentum, für das die neuen Eigentümer insgesamt 10,8 Millionen Euro bezahlt haben. Zudem sind 91 unbebaute Grundstücke für 15,3 Millionen Euro veräußert worden.

Die höchsten Preise in Barsinghausen werden – soweit verfügbar – für baureife, erschlossene Grundstücke in den Wohngebieten in Waldnähe südlich und östlich der Fußgängerzone zwischen Deisterstraße, Hinterkampstraße und Otto-Backhaus-Straße gezahlt. Dort liegt der Richtwert inzwischen bei 280 Euro pro Quadratmeter, das sind 50 Euro mehr als vor zwei Jahren. Im Bereich des Wohngebiets am Bullerbach sind die Preise seit 2018 von 170 auf 190 Euro geklettert.

Auch Egestorf ist besonders beliebt

Nördlich der Bahn fallen die Preise deutlich ab, dort werden Grundstücke zum Preis von etwa 140 Euro gehandelt (20 Euro mehr als vor zwei Jahren). Stark gestiegen sind die Grundstückswerte auch in Egestorf (150 bis 210 Euro statt 130 bis 165 Euro vor zwei Jahren). Auch Kirchdorf (180 Euro), Groß Munzel und Großgoltern (jeweils bis zu 150 Euro) sind gesuchte Wohnlagen in der Deisterstadt, in den übrigen Ortsteilen liegen die Preise teilweise deutlich darunter.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die teuersten Grundstücke im gesamten Calenberger Land liegen in der Gehrdener Kernstadt am Hang des Gehrdener Berges. Deren Wert taxieren die Experten des Katasteramts auf bis zu 360 Euro pro Quadratmeter, das sind 40 Euro mehr als vor zwei Jahren. Auch in den kleineren Gehrdener Ortschaften liegt das Preisniveau deutlich über dem vergleichbarer Barsinghäuser Ortsteile. In Gehrden sind 2020 insgesamt 68 Häuser und bebaute Grundstücke für insgesamt 27,8 Millionen Euro sowie 46 Wohnungen und Teileigentum für 8,5 Millionen Euro verkauft worden.

Ronnenberg profitiert von Stadtnähe

Ronnenberg profitiert von seiner Lage im Nahbereich zu Hannover, ist als Wohnstandort aber offenbar deutlich weniger attraktiv als die Nachbarstadt Gehrden. Die beste Wohnlage in Ronnenberg befindet sich laut Statistik im kleinen Bergdorf Benthe: Dort müssen Käufer von Einfamilienhausgrundstücken mit Preisen um 265 Euro pro Quadratmeter rechnen, das sind 30 Euro oder 13 Prozent mehr als Ende 2018. Im Ronnenberger Stadtgebiet sind 117 Häuser und bebaute Grundstücke für 58,4 Millionen Euro verkauft worden, außerdem 84 Wohnungen und Teileigentumsanteile für 14,4 Millionen Euro.

Bredenbeck gehört in Wennigsen zu den beliebtesten Wohnorten. Quelle: Daniel Junker (Archiv)

Im Wennigser Gemeindegebiet wirkt sich offenbar die landschaftlich reizvolle Lage am Deisterrand auf die Preise aus: In Wennigsen (175 bis 210 Euro), Degersen (175 Euro) und sogar in Bredenbeck (195 Euro) muss deutlich mehr für Baugrundstücke gezahlt werden als etwa in den nördlichen Ortsteilen Evestorf und Holtensen. Insgesamt verzeichnet die Statistik für 2020 in Wennigsen 106 Kaufverträge für Häuser oder bebaute Grundstücke mit einem Kaufpreisvolumen von 38,1 Millionen Euro. Hinzu kommen 36 Wohnungen für 8,6 Millionen Euro.

Bodenrichtwerte erstmals kostenlos einsehbar

Die vom Gutachterausschuss ermittelten Bodenrichtwerte beziehen sich auf Grundstücksgrößen von 500 bis 750 Quadratmeter und gelten für Flächen, die voll erschlossen und sofort bebaubar sind. Der aktuelle Grundstücksmarktbericht ist, ebenso wie die lokalen Bodenrichtwerte, erstmals kostenlos im Internet abrufbar. Alle Informationen gibt es auf der Seite immobilienmarkt.niedersachsen.de.

Von Andreas Kannegießer