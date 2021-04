Gehrden

Dem Bestatter Kai Rohlfes ist die Erleichterung anzuhören: „Ich bin heilfroh, dass wir endlich wieder normal arbeiten können, wenn es um den Umgang mit Corona-Opfern geht“, sagt der angestellte Leiter des Gehrdener Bestattungsunternehmen Rohde. Ein Jahr nach dem Ausbruch der Pandemie haben sich laut Rohde die Arbeitsbedingungen bei der Begleitung von Sterbefällen erheblich verbessert.

Wegen neuerer wissenschaftlicher Erkenntnisse sei nun für Bestatter ein würdevoller Umgang mit den Körpern von Covid-19-Opfern möglich – inklusive einer Wäsche und dem Ankleiden der Verstorbenen vor der Bestattung. Die neuesten Erkenntnisse seien vor allem für Angehörige eine Erleichterung. „Sie können auch persönlich Abschied am offenen Sarg von einem Corona-Opfer Abschied nehmen“, sagt Rohlfes. Er begrüßt zudem, dass bei Trauerfeiern und Beerdigungen inzwischen bei ausreichendem Sicherheitsabstand der Trauergäste keine Beschränkung der Teilnehmerzahl mehr vorgegeben werde.

„Wir hatten große Angst vor Ansteckungen“

Vor gut einem Jahr war für den Bestatter nach dem Beginn der Pandemie die Begleitung von Corona-Sterbefällen deutlich komplizierter: Beerdigungen mit höchstens zehn Trauernden und mutmaßlich große Ansteckungsgefahren während der Arbeit mit Infektionsopfern. „Wir Bestatter hatten große Angst“, erzählt Rohlfes.

Ein Leichnam mit nachgewiesenen Corona-Infektion sei von den Rohde-Bestattern mit Vollschutzausrüstung aus dem Krankenhaus abgeholt worden. „Der Körper wurde dann auf Anraten von Experten mit Desinfektionstüchern bedeckt und in einen verschließbaren Leichensack verpackt“, beschreibt der Bestatter das frühere Vorgehen. Die sogenannten Bodybags seien im Sarg verschlossen worden.

Die Verstorbenen noch einmal zu waschen und vor der Bestattung anzukleiden, war nicht möglich. Denn: Bei umfangreichen Umlagerungen des Leichnams könne noch einmal hochinfektiöse Restatemluft austreten. „Das war ein sehr unwürdiger Umgang“, sagt Rohlfes.

Neue Studien ermöglichen Abschied am Sarg

Neueste Studien von Rechtsmediziner nehmen den Bestattern laut Rohlfes inzwischen größere Infektionsängste: Demnach geht von den Körperoberflächen und -flüssigkeiten der Toten keine Gefahr aus. Zumindest sei kein Fall einer Corona-Ansteckung durch einen verstorbenen Menschen bekannt. „Deshalb können wir auf das Belassen der Körper im Plastiksack verzichten und mit Schutzausrüstung und Hygieneregeln fast normal arbeiten“, sagt Rohlfes.

Die neuen Erkenntnisse ermöglichen auch Angehörigen einen Abschied am offenen Sarg. Von Berührungen sei zwar abzusehen. „Viele Verwandte sind trotzdem dankbar für das Angebot“, sagt Rohlfes. Denjenigen, die sich dennoch vor einer Corona-Erkrankung fürchten, bietet des Bestattungsunternehmen eine Alternative an: „Wir machen auf Wunsch Fotos vom eingekleideten Leichnam“, sagt Rohlfes.

Der Bestatter begrüßt auch die aktuellen Regeln für Trauerfeiern und Begräbnisse. Zunächst seien im Frühjahr 2020 nur maximal zehn Trauergäste gestattet gewesen, später 50. Für Angehörige aus dem Ausland ohne Einreisegenehmigung habe das Unternehmen sogar Videoübertragungen angeboten – und zeitversetzte Gänge von Kleingruppen zum Grab. Eine Begrenzung der Teilnehmerzahl gebe es nun nicht mehr: „In der Friedhofskapelle und auf dem Weg zum Grab müssen aber Sicherheitsabstände eingehalten werden“, sagt Rohlfes. Deshalb sei bei Zeremonien mit sehr vielen Teilnehmern nur in kleinen Kapellen gelegentlich eine Begrenzung nötig.

In einem Fall hatte sich das Unternehmen kürzlich gemeinsam mit der Familie des Verstorbenen wegen einer großen Anzahl von Trauergästen für folgenden Ablauf entschieden: „Die Trauerfeier in der Kapelle und der Gang zur Grabstelle im engsten Kreis. Anschließend bleibt das Bild des Verstorbenen noch längere Zeit mit Blumen in der Kapelle und das Grab mit dem Sarg geöffnet, damit weitere Freunde persönlich Abschied nehmen können“, sagt Rohlfes. Er betont aber: „Wir haben ein strenges Hygienekonzept.“

Den Bestatter gezielt nach Möglichkeiten fragen

Für den Bestatter ist es wichtig, dass die neuen Möglichkeiten bekannt werden. Denn: „Nicht alle Kollegen setzen die neuen Erkenntnisse auch um“, berichtet der er. Trauernde Angehörige sollten im Zweifelsfall gezielt fragen und um ein Bild vom angekleideten Verstorbenen oder einen Abschied am offenen Sarg bitten. Immerhin stehe es jedem Kunden zu, einen Bestatter frei auszuwählen. „Einen würdevollen Abschied zu ermöglichen, gehört aber zu unserer Arbeit“, betont Rohlfes.

Er sagt aber auch: Das Unternehmen Rohde stelle jedem Mitarbeiter frei, in die Arbeit mit Covid-19-Opfern eingebunden zu werden. Die Anzahl dieser Bestattungen sei jedoch überschaubar. Von den durchschnittlich bis zu 200 Begleitungen von Sterbefällen des Unternehmens pro Jahr seien bis Dezember weniger als zehn Verstorbene mit vorheriger Corona-Infektion bestattet worden. Die Zahl steige aber an. „In diesem Jahr sind es schon im April 15“, berichtet Rohlfes.

Er weist die in der Branche oft beklagten Probleme bei der Beschaffung von Hygienematerial zurück. „Wir hatten keine Engpässe.“ Die Branche sei seit März auch als systemrelevant eingestuft, sodass Mitarbeiter Anspruch auf Kindernotbetreuungsplätze hätten. Selbst ein Total-Lockdown hätte für Bestatter keine Auswirkungen. „Wir dürften weiter arbeiten“, betont Rohlfes.

