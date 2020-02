Ronnenberg

Die Berliner Sitzungswochen sind eigentlich nicht optimal geeignet, um einen Bundestagsabgeordneten zu besuchen. Zwischen Ausschüssen und Plenarsitzungen ist es für sie immer wieder eine Herausforderung, die Zeit für Besuchergruppen einzuplanen. Aber es ist dann auch im Umfeld der Abgeordneten am Interessantesten.

Matthias Miersch ( SPD) hat deshalb zusätzlich zu den üblichen Besuchern aus dem eigenen Wahlkreis, zu dem auch Ronnenberg gehört, die ehrenamtlichen Helfer eines Vereins aus der Region Hannover zu einem Tagesbesuch in die Hauptstadt eingeladen. Angeführt von Rolf Hüper waren 20 Mitglieder der Flüchtlingsunterstützergruppe Willkommen in Ronnenberg (WiR) in den Reichstag gekommen und durften einen Teil der Debatte über das Klimapaket verfolgen. Die Einladung hatte Miersch im vergangenen Jahr ausgesprochen, als der Verein den Integrationspreis in der Region Hannover erhalten hatte.

Obwohl er selbst ebenfalls intensiv mit der Debatte um das Klimapaket befasst war und das Treffen mit den Ronnenbergern zunächst verschoben werden musste, ergab sich dennoch eine Gesprächsrunde mit dem Abgeordneten. Zu der Besuchergruppe gehörten auch die Ratsfrau Helga Hülsemann aus Benthe und der frühere Stadtdirektor Bernhard Lippold. Natürlich sei es im Gespräch vornehmlich um die Flüchtlingspolitik gegangen, berichtet Hüper.

Von Uwe Kranz